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Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 07:43

Bouygues Construction, filiale du groupe Bouygues BOUY.PA , a annoncé jeudi avoir acquis Vannoy Construction aux États-Unis, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

L'entreprise américaine a affiché en 2025 un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros.

"Cette acquisition marque une étape importante dans le renforcement de nos activités aux États-Unis. Elle a du sens, et permettra, j’en suis convaincu, d’accompagner le potentiel de développement de Vannoy Construction et d’apporter de la résilience au modèle de croissance de Bouygues Construction dans des économies matures", a déclaré dans un communiqué Pierre-Éric Saint-André, directeur général de Bouygues Construction.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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