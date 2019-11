Bourse : sept actions à acheter à prix bradés

Le Revenu a sélectionné sept actions à mettre dans votre portefeuille. (© Adobestock)

Les titres faiblement valorisés dits «value» sont recherchés depuis trois mois. Le Revenu a identifié sept actions très bon marché à acheter maintenant.

Depuis trois mois, des valeurs dites «décotées» ou «value» se sont classées en têtes des hausses à Paris, dans l'automobile, l'industrie et la banque. Ainsi, parmi les plus fortes progressions en trois mois, on retrouve des valeurs comme Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Arcelormittal, Schneider Electric, Michelin, Peugeot, Axa, Bouygues, Saint-Gobain.

Le classement n'est pas le même depuis le début de l'année, où l'on retrouve en tête du palmarès les plus belles valeurs de croissance, comme Airbus Group, LVMH, Safran, Hermès, Dassault Systèmes, Kering.

Cette rotation sectorielle s'explique par l'excès de valorisation des valeurs vedettes, et le retard accumulé depuis dix ans par des sociétés de moins bonne qualité.

Des actions vraiment pas chères et des bilans solides

Des indicateurs de conjoncture en petite amélioration en Europe, qui éloignent le risque de récession, et la remontée des rendements obligataires (40 points de base en trois mois sur le dix ans allemand) ont aussi favorisé ce changement de tendance.

Ce mouvement d'arbitrage en faveur des valeurs décotées devrait de