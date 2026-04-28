Bourse : qui sont les six stars mondiales des puces-mémoire ?

IA mondiale (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

(Zonebourse.com) - Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la hiérarchie du secteur évolue. La dernière génération de puces mémoire et les besoins croissants de l'IA placent désormais Micron, Samsung, SK Hynix, Seagate, SanDisk et Western Digital au centre du jeu.

Durant la phase initiale du raz-de-marée de l'intelligence artificielle en Bourse, la création de valeur sur les concepteurs de puces logiques, Nvidia en tête, et sur les grandes plateformes. Mais avec la diffusion des usages, le goulot d'étranglement s'est déplacé vers la mémoire et le stockage, indispensables pour alimenter et faire tourner des modèles toujours plus gourmands en données.

Conséquence : toute la chaîne des semi-conducteurs se rééquilibre au profit d'acteurs moins visibles mais devenus critiques, qu'ils soient américains (Micron, Western Digital, Seagate, SanDisk) ou sud-coréens (Samsung Electronics, SK Hynix). Ce basculement explique leur relais en Bourse face aux stars historiques : sans mémoire, pas d'IA, et donc pas de croissance.

SanDisk (+280% en 2026) : l'engouement autour des puces mémoire à haute bande passante (HBM) a propulsé le spécialiste de la mémoire flash dans une nouvelle dimension. Actuellement, SanDisk profite d'une forte demande pour ses solutions de mémoire flash NAND, mais aussi d'une spéculation importante autour de sa technologie HBF, une puce mémoire à haute bande passante intégrant de la mémoire flash. Cette innovation pourrait constituer une alternative, voire une concurrente directe aux puces HBM des acteurs actuellement en vogue. Sur le plan financier, l'explosion de la demande en solutions de stockage pour les data centers a hissé SanDisk dans une autre catégorie. En quelques mois, l'entreprise a multiplié par dix sa capitalisation boursière, par cinq sa marge EBITDA d'une année sur l'autre, tout en doublant son chiffre d'affaires. Des performances qui ont fortement soutenu le titre en bourse, notamment grâce à un pouvoir de fixation des prix récemment acquis, conséquence d'une demande soutenue. Pour rappel, Western Digital a annoncé sa scission avec SanDisk le 24 février 2025. SanDisk, rachetée pour 19 milliards de dollars en 2015, opère désormais de manière totalement indépendante.

Western Digital (+122% en 2026) : si l'on compare Western Digital à Seagate et SanDisk, le groupe se situe à mi-chemin, étant présent à la fois sur les solutions de stockage en mémoire flash NAND et sur les disques durs (HDD). Il fait donc partie des acteurs particulièrement bien positionnés pour répondre aux besoins croissants générés par l'essor de l'IA et les investissements massifs dans les data centers. Sur le plan financier, Western Digital a fortement amélioré sa marge EBITDA, passant d'environ 8% en 2024 à plus de 29% l'année suivante, avec une prévision autour de 37% pour 2026. À cela s'ajoute une forte révision à la hausse des prévisions de BPA pour 2026, 2027 et 2028, qui ont triplé en un an, suggérant un carnet de commandes particulièrement bien rempli tant que la mémoire reste un goulot d'étranglement.

Seagate Technology (+103% en 2026) : comme évoqué précédemment, les évolutions dans l'intelligence artificielle nécessitent des capacités de stockage toujours plus importantes. Cette demande ne se limite pas aux mémoires flash les plus récentes, mais concerne aussi les solutions HDD, plus anciennes et plus lentes, mais offrant des capacités supérieures. Seagate se positionne comme un leader dans ce domaine, ce qui lui a permis de presque multiplier par dix sa capitalisation depuis le creux du 5 avril 2025. Avec le développement de sa gamme Mosaic , Seagate entend capitaliser pleinement sur cette forte demande en stockage et sur un pouvoir de fixation des prix accru, renforçant ainsi son statut d'acteur clé de cette tendance.

SK Hynix (+88% en 2026) : l'entreprise sud-coréenne est un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Elle s'est notamment imposée comme le fournisseur privilégié de Nvidia pour les puces HBM destinées à ses GPU. La principale différence avec Samsung réside dans son positionnement : SK Hynix est un pure player de la conception et de la fabrication de puces mémoire. Le groupe est donc entièrement exposé à la dynamique du marché des mémoires. Plusieurs analystes estiment que la pénurie actuelle pourrait durer au moins jusqu'en 2028, ce qui place SK Hynix dans une position particulièrement favorable.

Samsung Electronics (+82% en 2026) : après avoir manqué le virage de la génération précédente, l'entreprise coréenne s'est concentrée sur la quatrième génération de puces mémoire à haute bande passante (HBM). Un pari réussi : elle propose désormais les puces HBM4 les plus puissantes du marché, ce qui lui a permis de regagner des parts de marché face à ses concurrents. Samsung bénéficie également d'une forte diversification de ses activités, avec plusieurs divisions profitant de l'essor de l'intelligence artificielle, notamment sa fonderie et ses smartphones, qui tirent parti d'une excellente intégration de l'IA. Le principal inconvénient de Samsung (comme de SK Hynix) reste sa cotation en Corée du Sud, rendant l'investissement direct difficile pour les investisseurs étrangers. Il faut donc passer par des ETF pour s'exposer à sa croissance.

Micron Technology (+57% en 2026) : le spécialiste américain des puces mémoire est passé du statut de valeur délaissée à celui d'acteur incontournable de la chaîne d'approvisionnement de l'IA en très peu de temps. L'explosion de la demande en RAM est telle que tous les acteurs du secteur en bénéficient. En tant que seul acteur américain majeur, Micron s'impose comme une valeur incontournable en bourse, d'autant plus que ses concurrents sud-coréens sont moins accessibles. La société dispose également d'arguments solides : elle a récemment abandonné sa marque grand public Crucial pour se concentrer exclusivement sur les semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Une stratégie payante, puisque le groupe affiche une progression de 573% sur un an et une marge brute impressionnante de 81%.

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