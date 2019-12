Bourse : les actions conseillées par Portzamparc pour finir l'année en beauté

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le mois de décembre. (© Adobestock)

Découvrez la dernière sélection mensuelle du spécialiste des valeurs moyennes. Portzamparc recommande cinq titres pour le mois de décembre. Trois actions faisaient déjà partie de sa sélection de novembre et deux nouvelles remplacent LDC et SII qui risquent de manquer de catalyseurs.

Tous les mois, le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations met à jour sa sélection d'actions à fort potentiel pour les semaines à venir.

Cette «short list» affiche un gain de 68% depuis janvier 2017 contre 7,9% pour le CAC Mid & Small. Mais 2019 ne sera pas un bon cru. Depuis le 8 janvier dernier, la sélection progresse de seulement 3,4%, contre 11% pour son indice de référence (et plus de 20% pour le CAC 40). Elle a néanmoins redressé un peu la barre le mois dernier (+1% contre -1,3% pour le CAC Mid & Small).

Quoi qu'il en soit, le sérieux et la qualité des analyses de Portzamparc mérite que l'on prête attention à ses choix de valeurs.

Deux nouvelles actions intégrées

Pour conclure sur un bonne note une année 2019 décevante pour les valeurs moyennes, Portzamparc recommande cinq actions aux profils variés.

En remplacement du groupe de conseil en innovation, SII (+4% sur un mois) et du volailler LDC (-2,7%) qui quittent la «short list», le bureau d'études fait entrer deux sociétés : le spécialiste du traitement des déchets Séché Environnement, et l'exploitant de domaines skiables et de parcs de loisirs Compagnie des Alpes.

Séché Environnement tiendra une journée investisseurs le 17 décembre prochain. Le bureau d'études y voit un potentiel