BOURSE-Kingfisher bondit après des résultats jugés encourageants

LONDRES, 22 septembre (Reuters) - L'action Kingfisher KGF.L prenait plus de 6% mardi matin à la Bourse de Londres, les investisseurs saluant la publication de résultats semestriels jugés encourageants par le groupe britannique. Kingfisher, qui possède en France les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a fait état d'une hausse de 23,1% de son bénéfice au premier semestre, porté par l'engouement des consommateurs pour le bricolage et pour le jardinage pendant la période du confinement liée au nouveau coronavirus. A 07h40 GMT, le titre prenait 6,05% à 280,7 pence à la Bourse de Londres, parmi les plus fortes hausses de l'indice européen Stoxx 600 .STOXX , lui-même en progression de 0,5% au même moment. Le bénéfice imposable est ressorti à 415 millions de livres (450 millions d'euros) contre 337 millions un an auparavant. Ce montant est de surcroît supérieur aux attentes des analystes. Les ventes ont toutefois diminué de 1,3% à 5,92 milliards de livres, une baisse imputée par Kingfisher à la fermeture de ses points de vente pendant une partie de la période de confinement. Cette baisse des ventes s'est avérée plus élevée encore sur son segment français, où elles ont reculé de 5,9% alors que le marché enregistrait une baisse moyenne de 5,3%. Kingfisher souligne cependant que ses activités françaises, en difficulté depuis plusieurs années, continuent de réduire cet écart de performances et qu'elles ont même fait mieux que le marché sur les mois de février, juin et juillet, en dehors de la période de confinement. (James Davey; version française Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées KINGFISHER LSE +6.61% STXE6 EUR P DJ STOXX +0.61%