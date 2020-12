Bourse : faut-il miser sur le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics ?

STMicroelectronics est un groupe du CAC 40 spécialisé dans la conception et la fabrication des semi-conducteurs, ces petits circuits électroniques et puces que l'on retrouve dans la majorité des appareils que nous utilisons quotidiennement.

Café de la Bourse a analysé les derniers résultats financiers de STMicroelectronics. Découvrez dans cet article l'histoire du groupe, son classement au sein des leaders du secteur des semi-conducteurs, suivi de notre synthèse des produits, applications et solutions proposées par la société STMicroelectronics.

Nous évoquerons ensuite le dividende de l'action STMicroelectronics et nous pencherons sur l'analyse de ses comptes avant de nous intéresser aux indicateurs clé du groupe. Enfin, nous répondrons à la question : faut-il investir en Bourse dans l'action STMicroelectronics ?

À noter que les actions STMicroelectronics sont cotées sur différentes places boursières, notamment sur le NYSE américain. Nous avons retenu la cotation sur Euronext Paris au sein de notre analyse. Les comptes officiels de la société STMicroelectronics sont présentés en $ américains.

Infographie : chiffres-clé de STMicroelectronics

25 milliards d'€ : capitalisation boursière au 3 novembre 2020

9,56 milliards de $ : chiffre d'affaires 2019

1,03 milliard de $ : bénéfice 2019

12 : 12ème leader mondial selon le C.A 2019

X 6,25 : croissance du bénéfice depuis 2016

Les derniers résultats financiers de STMicrolectronics

Les derniers résultats trimestriels au titre des 9 premiers mois de l'année 2020 du groupe STMicroelectronics indiquent les éléments suivants :

un chiffre d'affaires en croissance de + 2,68 %, passant de 6 802 millions de $ à 6 984 millions de $ à période constante ;

un résultat net positif (bénéfice net) de 525 millions de $ au titre des 3 premiers trimestres 2020 (9 mois), en repli de 18 % (640 millions de $ au titre des 3 premiers trimestres de 2019).

L'impact de la crise du Covid-19 est conséquent sur les résultats de nombreuses sociétés, ceux de STMicroelectronics sont restés solides en termes de chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres 2020 durant cette période économique plus difficile. Son bénéfice est quant à lui en repli modéré de 18 %.

Origines de STMicrolectronics, 12 ème fournisseur de semi conducteur au monde

STMicroelectronics a été créé en 1987 mais son histoire remonte à 1957, date à laquelle est créée la société italienne SGS (pour Societa Generale Semiconduttori) qui, à cette époque, produisait surtout des transistors pour les postes de télévision et les radios.

La société prendra ensuite en 1972 le nom de SGS Microelettronica. Parallèlement, en France, durant les années 1970, les grands acteurs de l'industrie des semi-conducteurs étaient Thomson, Silec, Eurotechnique, ou encore EFCIS et SESCOSEM. Un vaste plan de fusion a lieu en 1982 pour créer Thomson semi-conducteurs.

5 ans plus tard, SGS Microelettronica et Thomson semi-conducteurs fusionnent pour former SGS-Thomson, intégrant ainsi le top 15 des plus grands industriels mondiaux du secteur des semi-conducteurs. Afin de consolider et dynamiser la croissance externe du groupe SGS-Thomson, d'importantes acquisitions ont lieu, dont la société anglaise Inmos en 1989, spécialisée dans les microprocesseurs, ainsi que la société canadienne Nortel en 1994. Cette même année, le groupe s'introduit en Bourse sur les places boursières de Paris et New York.

En 1998, Thomson se retire du capital du groupe qui change alors de nom et devient STMicroelectronics.

A lieu alors l'acquisition de la division microélectronique d'Alcatel (France) en 2002, sans oublier Genesis Microchip (États-Unis) spécialisée dans les puces de traitements vidéo en 2007.

Notons qu'en 2005 STMicroelectronics se classait à la 5ème place mondiale des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs (12ème en 2019) selon le chiffre d'affaires.

À ce jour, STMicroelectronics compte 46 000 collaborateurs et 100 000 clients pour un chiffre d'affaires annuel proche des 10 milliards de $.

Classement des leaders mondiaux des semi conducteurs

Voici le classement des plus grandes multinationales du secteur des semi-conducteurs selon leurs chiffres d'affaires 2019 :

Au sein du Top 5 des leaders mondiaux du semi-conducteurs, nous retrouvons Intel (69 milliards de $ de C.A 2019), Samsung, TSMC, SK Hynix et Micron.

De la 6ème à la 10ème position : Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Toshiba et Nvidia.

Sony détient la 11ème place suivi par STMicroelectronics, devant Infineon, NXP et MediaTek.

Gamme de produits, applications et solutions proposés par STMicroelectronics

Les produits proposés par STMicroelectronics

STMicroelectronics propose une très large gamme de semi-conducteurs tels que les amplificateurs, les circuits audio intégrés, les processeurs de signal, les émetteurs-récepteurs, les puces analogiques, de régulation de puissance, de télématique, les circuits logiques et microcontrôleurs pour l'automobile, les semi-conducteurs pour les horloges et minuteries, les convertisseurs de données, décodeurs numériques, diodes, les puces de filtrages EMI, solutions photoniques, puces mémoires et capteurs, microcontrôleurs et microprocesseurs.

Applications de STMicroelectronics

Les principales applications des semi-conducteurs fabriqués par STMicroelectronics concernent :

l'industrie automobile : caméras, radars, haut débit embarqué, info divertissement, régulateurs, contrôle de l'éclairage, systèmes d'injection et pompes à carburant, etc. ;

l'informatique : semi-conducteurs pour PC de bureau et PC portables, périphériques, serveurs, cartes mères, SSD, et NAS ;

l'industrie : puces pour automates et capteurs industriels, maintenance prédictive ;

la santé : imagerie médicale, équipements de diagnostics et thérapeutiques ;

appareils grand public : robots de jardin, électroménager ;

agriculture intelligente : irrigation, surveillance de la santé animale, système embarqués des tracteurs ;

application IoT : Smart Home and City tels que l'automatisation des automates bancaires, des points de ventes ou encore de la gestion de l'énergie à domicile, Smart Industry et Smart Things ;

électronique personnelle : semi-conducteurs pour caméras digitales, drones, consoles, casques de VR, smartphones, tablettes, etc.

Solutions de connectivité de STMicroelectronics

STMicroelectronics propose également des semi-conducteurs destinés aux solutions pour la connectivité, les interfaces Homme-Machine (IHM), l'éclairage, et le contrôle des moteurs industriel et automobile, la gestion de l'énergie, les solutions pour la sécurité automobile ainsi que pour la détection des mouvements ou encore des capteurs environnementaux.

Les éléments suscités restent non exhaustifs car les gammes de produits, applications et de solutions de semi-conducteurs proposées par STMicroelectronics sont très vastes.

Rendement du dividende STMicrolectronics

Évolution du dividende STMicroelectronics sur 10 ans

(En $ par action, années de versements retenues)

Le montant du dividende STMicroelectronics a été stable entre 2012 et 2015 (à 0,40 $ par action) avant de réduire son niveau en 2016 (à 0,28 $ par action) pour se stabiliser entre 2017 et 2019 (à 0,24 $ par action).

Concernant 2020, le groupe a versé 0,144 $ par action en trois versements trimestriels et son niveau sera de 0,186 $ (0,159 €**) au titre de l'année 2020 (en admettant que le versement de décembre sera identique à ceux de juin et septembre).

À son cours de Bourse du 3 novembre 2020 de 27,45 €, le rendement du dividende 2020* ressort à 0,58 % (0,159 €** / 27,45 €).

Globalement, le dividende de STMicroelectronics est en baisse sur le long terme (10 ans).

Bourse : évolution du cours de l'action STMicroelectronics à long terme

Graphique du cours de Bourse de l'action STMicroelectronics depuis 2010

Source : Tradingview (hors tracés)

L'étude graphique du cours de l'action STMicroelectronics, cotée au CAC 40, peut être décomposée en 6 phases :

un canal neutre entre 2011 et mi-mai 2016 ;

une tendance haussière entre mi-mai 2106 et mi-juin 2018, de + 382 % ;

une tendance baissière entre mi-juin 2018 et fin décembre 2018, de - 51 % ;

une tendance haussière entre fin décembre 2018 mi-février 2020, de + 165 % ;

une tendance baissière entre mi-février 2020 et mi-mars 2020, de - 43 % ;

une tendance haussière depuis mi-mars 2020 de + 68 %.

STMicroelectronics : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Chiffre d'affaires de STMicroelectronics depuis 2010 en millions de $

Le chiffre d'affaires de STMicroelectronics affiche une tendance baissière entre 2010 et 2015, passant de 10 346 millions de $ à 6 897 millions de $ (- 33 %), avant d'inverser cette tendance à compter de 2016 où il passe de 6 897 millions de $ à 9 556 millions de $ en 2019 (+ 39 %).

Résultat net de STMicroelectronics depuis 2010 en millions de $

Le résultat net de STMicroelectronics a été baissier entre 2010 et 2012. Il affiche une perte au titre des années 2011, 2012 et 2013, avant de repasser en terrain positif à compter de 2014, où il évolue entre 104 millions de $ et 165 millions de $ jusqu'en 2016.

Le niveau de bénéfices du groupe a sensiblement augmenté à compter de 2017 (802 millions de $ en 2017 et 1 287 millions de $ en 2018).

Le bénéfice reste intéressant en 2019, à hauteur de 1 032 millions de dollars.

Bilan consolidé annuel du groupe STMicroelectronics

Selon son bilan annuel consolidé clos le 31 décembre 2019, le groupe STMicroelectronics dispose d'actifs totaux à hauteur de 11 868 millions de $. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 7 111 millions de $.

Une fois divisé par 894,30 millions d'actions au capital, la valeur des capitaux propres de STMicroelectronics ressort à 7,85 $ par action, en-dessous de son cours de Bourse actuel de 27,45 $ du 3 novembre 2020. Soulignons également la valeur des actifs intangibles à l'actif du bilan à hauteur de 461 millions de $ (162 millions de $ de goodwill et 299 millions de $ d'actifs intangibles).

À cet égard, la valeur des capitaux propres tangibles ressort donc à 6 650 millions de $, soit 7,44 $ par action.

Du côté des passifs (4 757 millions de $), on retrouve principalement la dette de financement, à hauteur de 2 072 millions de $. Concernant son ratio de solvabilité, au 31 décembre 2019 (dette de financement / capitaux propres), il s'élève à 0,29, ce qui est très raisonnable.

Indicateurs clés de STMicroelectronics

Voici 8 indicateurs clés relatifs à l'action du CAC 40 STMicroelectronics :

1. Une rentabilité bénéficiaire modérée

Le BPA (Bénéfice Par Action) 2019 de l'action STMicroelectronics ressort à 1,15 $ (0,98 €), soit une rentabilité bénéficiaire modérée à hauteur de 3,57 % (BPA 2019 / cours de Bourse actuel).

2. Une marge bénéficiaire intéressante

Avec 1 032 millions de $ de bénéfice net 2019, la marge bénéficiaire du groupe est très bonne au regard de son chiffre d'affaires de 9 556 millions de $. Elle s'établit à 10,80 % en 2019.

3. Une valorisation boursière assez élevée au regard du bilan

La valeur des capitaux propres du dernier bilan consolidé 2019 de STMicroelectronics s'élève à 7 111 millions de $ (6 076 millions d'€) face à une capitalisation boursière de 25 012 millions d'€ au 3 novembre 2020. La valorisation boursière est donc 4,12 x supérieure à la valeur de l'actif net au bilan (capitaux propres).

4. Une bonne solvabilité

Le ratio de solvabilité du groupe STMicroelectronics, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), est très bon. Il est établi à 0,29, soit 29 % des capitaux propres financés par de la dette financière.

5. Un rendement faible du dividende

En 2020, le rendement du dividende STMicroelectronics (0,159 € par action) ressort à 0,58 % à son cours de Bourse actuel de 27,45 €. Celui de 2019 (0,24 $ de dividende par action, soit 0,205 €) était de 0,75 % sur la base du prix actuel de l'action STMicroelectronics.

6. De résultats solides au titre des 3 premiers trimestres 2020

STMicroelectronics a affiché de bons résultats au cours des 3 premiers trimestres 2020 en considération de la conjoncture économique difficile du fait de l'épidémie de Covid-19. Sur cette période, son chiffre d'affaires a été légèrement haussier tandis que son bénéfice a connu un repli modéré de 18 %.

7. Des résultats hétérogènes sur le long terme, mais plus élevés depuis 3 ans

STMicroelectronics a connu des pertes à son compte de résultat entre 2011 et 2013 ainsi que des résultats assez timides entre 2014 et 2016. En outre, entre 2017 et 2019, ces derniers sont sensiblement plus élevés.

8. Une position parmi les leaders mondiaux

STMicroelectronics n'est pas en tête de liste des leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs mais se positionne à la 12ème place en termes de chiffre d'affaires 2019.

Faut-il investir en Bourse dans l'action STMicroelectronics ?

Au regard de ces arguments, est-il pertinent d'investir en Bourse dans l'action du CAC 40 STMicroelectronics ? Notre avis est positif à condition que le groupe maintienne sa dynamique initiée depuis 4 ans.

La valorisation d'actif net au bilan de STMicroelectronics est actuellement 4,12 fois inférieure à sa capitalisation boursière actuelle. Cela laissera probablement à l'écart les investisseurs ayant un profil value.

Le dividende ne sera également pas un atout pour l'investisseur à la recherche de valeurs de rendement.

Néanmoins, STMicroelectronics présente de bons atouts :

une croissance des résultats nets (bénéfices) très intéressante depuis 4 ans, multipliés par 6,25 entre 2016 et 2019 (passant de 165 millions d'€ à 1 032 millions d'€) ;

une bonne croissance du chiffre d'affaires sur 4 ans (+ 37 %) ;

une assez bonne position concurrentielle à l'échelle mondiale ;

un bénéfice net du 1er semestre 2020 doublé par rapport à celui du 1er semestre 2019 malgré la conjoncture économique complexe liée à l'épidémie de Covid-19 ;

une excellente solvabilité au bilan.

En résumé, STMicroelectronics est une action qui peut présenter de l'attrait à condition selon nous que la tendance de ses résultats initiés en 2016 se poursuive malgré la crise.

* Dividendes versés en 2020 : 0,06 $ en mars, 0,042 $ en juin, 0,042 $ en septembre, en admettant un dividende identique de 0,042 $ versé en décembre 2020.

** Au taux de conversion du 04/11/2020 de 1 USD = 0,854495 EUR.

