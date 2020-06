Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Europcar chute après la dégradation de la note de Moody's Reuters • 11/06/2020 à 10:05









PARIS, 11 juin (Reuters) - L'action Europcar Mobility EUCAR.PA chute jeudi à la Bourse de Paris après l'abaissement de la note de crédit du spécialiste de la location de voitures par l'agence Moody's. A 09h52, le titre recule de 9,78% à 2,066 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120 .SBF120 , en repli de 2,98% au même moment. L'agence d'évaluation financière Moody's a annoncé mercredi soir avoir abaissé la note de crédit d'Europcar à 'Caa1' contre 'B2' en l'assortissant d'une perspective stable. Cette note traduit un risque élevé selon la catégorisation de Moody's. Cet abaissement de recommandation reflète "les effets de long terme que la pandémie de coronavirus aura sur la demande de location de voitures, ce qui se traduira par une faiblesse au moins jusqu'en 2021 des mesures de crédit et de cash flow d'Europcar", indique Eric Kang, analyste chez Moody's. "Si les liquidités sont suffisantes à ce stade grâce aux prêts garantis par l'État que la société a reçus jusqu'à présent, la marge de manoeuvre est limitée quant à une évolution négative importante par rapport à notre scénario de base", ajoute-t-il. La décision de Moody's favorise des prises de profits sur le titre Europcar qui a rebondi de 34% depuis le début du mois sur des espoirs de reprise de la demande avec la réouverture attendue des frontières. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -9.87% SBF 120 Euronext Paris -3.03%

