Bourse : et si vous misiez sur un rebond des valeurs moyennes ?

Les investisseurs sont de plus en plus séduits par les petites et moyennes capitalisations. (© Adobestock)

Les petites et moyennes capitalisations pourraient surprendre par la vigueur de leurs profits en 2021. Restez tout de même sélectifs en Bourse.

On disait les petites et moyennes valeurs plus vulnérables aux crises que les grandes capitalisations, en raison de leur moindre liquidité.

Or, depuis le début de l'année, leurs indices de référence à la Bourse de Paris - le CAC Mid & Small, le CAC Mid 60 et le CAC Small - ne perdent chacun «que» 16 à 18%, soit sensiblement autant que le CAC 40 (-18,5%).

Regain d'appétit

Alors qu'elles n'ont pas dévissé plus que les blue chips (grandes valeurs) dans l'effondrement des cours entre mi-février et mi-mars, les small & mid caps ont bien accompagné le rebond du marché, en reprenant près de 30% en trois mois.

Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour elles. Selon les statistiques de Portzamparc, les encours des 164 fonds français et européens de petites et moyennes capitalisations ressortaient à 15,7 milliards d'euros au 12 juin, contre 13,2 milliards fin mars.

La collecte est de nouveau positive, même à un faible niveau : 91 millions d'euros en un mois. Un paramètre clé, car les petites et moyennes valeurs sont particulièrement sensibles aux flux de transactions.

Enjamber 2020

Le bénéfice par action (BPA) médian du CAC Mid & Small est attendu en repli de 59% cette année, contre -37% pour le CAC 40, selon le consensus Factset.

Le mouvement de révision en baisse des BPA depuis le 1er janvier a