Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les résultats financiers d'Indra, FCC, Logista, Faes Farma, Adolfo Domínguez et Cementos Molins aux paragraphes 14, 16, 18, 26, 32 et 34, respectivement)

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par des articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne peut garantir leur exactitude:

BBVA BBVA.MC

La banque espagnole BBVA a déclaré jeudi que son bénéfice net du premier trimestre avait augmenté de 10,8 % en glissement annuel grâce à une solide performance sur ses principaux marchés, le Mexique et l'Espagne, et à une hausse globale des revenus liés aux prêts.

CAIXABANK CABK.MC

La banque espagnole Caixabank a déclaré jeudi que son bénéfice net avait augmenté de 7 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2025, l'augmentation de son activité d'assurance et de ses commissions ayant compensé l'impact négatif d'une taxe bancaire.

REPSOL REP.MC

La société espagnole Repsol a annoncé jeudi une hausse de près de 57 % de son bénéfice net ajusté au premier trimestre,à 873 millions d'euros (1,02 milliard de dollars), un chiffre qui reste toutefois inférieur à la prévision moyenne de 897 millions d'euros fournie par la société.

CELLNEX CLNX.MC

Cellnex a annoncé mercredi une hausse de 4,3 % de son résultat opérationnel ajusté au premier trimestre, à 832 millions d'euros, et s'est dite optimiste quant à l'impact positif qu'aurait une offre publique d'achat sur l'opérateur de télécommunications français SFR pour la société espagnole.

ACCIONA ANA.MC

La société a déclaré mercredi avoir signé un contrat de 35 ans avec son partenaire local BRK pour l'exploitation des services d'eau et d'assainissement dans 153 municipalités de l'État de Pernambuco, au Brésil.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

La société a annoncé mercredi qu'elle distribuera un dividende brut de 0,20492 euro par action, prélevé sur sa réserve de prime d'émission.

INDRA IDR.MC

Le bénéfice trimestriel d'Indra a bondi de 28 % grâce à la bonne santé de son activité de défense, à de nouveaux contrats dans le domaine de la mobilité et à la croissance de sa division spatiale tirée par des acquisitions, a annoncé jeudi la société espagnole de défense et de technologie .

FCC FCC.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 65,8 millions d'euros au premier trimestre.

LOGISTA LOG.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 136 millions d'euros au premier trimestre.

SACYR SCYR.MC

La société a annoncé mercredi un bénéfice net de 37,5 millions d'euros pour le premier trimestre.

PUIG PUIGb.MC

Le géant des cosmétiques Estée Lauder EL.N envisage de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de catégorie B de Puig à un prix compris entre 18 et 19 euros (soit entre 21 et 22,20 dollars) par action, a déclaré une source proche du dossier.

PHARMA MAR PHMR.MC

La société a annoncé mercredi un bénéfice net de 1,5 million d'euros pour le premier trimestre.

FAES FARMA FAE.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 30,8 millions d'euros au premier trimestre.

ENCE ENC.MC

La société a annoncé mercredi une perte nette de 17,6 millions d'eurosau premier trimestre.

OHLA OHLA.MC

La société a déclaré mercredi avoir finalisé une cession d'actifs au sein du complexe Canalejas à Madrid, obtenant ainsi un financement de 63 millions d'euros destiné à rembourser la dette existante et à financer les futures dépenses d'investissement de la galerie commerciale.

ADOLFO DOMINGUEZ ADZ.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,6 million d'euros au premier trimestre.

CEMENTOS MOLINS CMTM.SCT

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 49 millions d'euros au premier trimestre.

SANTANDER SAN.MC

Barclays a relevé son objectif de cours de 12,7 euros à 12,9 euros.

IBERDROLA IBE.MC

Morgan Stanley relève son objectif de cours de 19 à 20 euros .

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