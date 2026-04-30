La Société Générale garde le rythme au premier trimestre

La Société Générale commence 2026 pied au plancher, après une année 2025 record ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Après avoir signé une année 2025 record, la Société Générale attaque 2026 du bon pied avec un bénéfice net avoisinant 1,7 milliard d'euros au premier trimestre (+5,5% sur un an), aidé notamment par ses activités de détail.

"Nous avons su maintenir une dynamique de performance solide au premier trimestre 2026", a commenté jeudi le directeur général du groupe Slawomir Krupa à l'occasion d'une conférence de presse téléphonique.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, s'élève à 7,1 milliards d'euros sur la période de janvier à mars (+0,3%).

Si la banque de détail en France a fait mieux qu'attendu, les activités de banque de financement et d'investissement (BFI) ont déçu les analystes de Jefferies, ainsi que les investisseurs: le cours de Bourse de la "Socgen" perdait 5,17% vers 10H10, à 67,29 euros.

La division regroupant la banque de détail en France - qui a subi un plan drastique de réduction des coûts - l'assurance et la banque privée (réservée à une clientèle fortunée) voit sa rentabilité décoller au premier trimestre.

La baisse du taux du Livret A en l'espace d'un an, que les banques rémunèrent en partie, les taux de crédit immobilier relativement élevés et les dépôts importants sur les assurances vie ont permis au bénéfice net de cette branche de croître de 48,4% sur un an, à 625 millions d'euros.

- Durée de la guerre -

En France, la banque a cependant observé au premier trimestre un ralentissement de la demande de crédit des grandes entreprises.

Elle fait le lien avec la guerre au Moyen-Orient qui, via la hausse des coûts de l'énergie, est à même de freiner la croissance économique en Europe et en France en particulier.

"Est-ce que ce conflit et ses impacts vont durer, ou non ? C'est vraiment la question clé", a insisté M. Krupa.

Les activités de banque de détail à l'international et la division mobilité, comprenant notamment le crédit-bail automobile, représenté par la filiale Ayvens, se portent bien elles aussi avec un bénéfice net de 365 millions d'euros, en hausse de 14,5% sur un an.

Si elle reste le premier moteur du groupe, la banque de financement et d'investissement (BFI), réservée aux grandes entreprises et aux institutions, voit en revanche son bénéfice net diminuer de 9,7%, à 773 millions d'euros.

En Europe, les produits de taux et de change, comme les couvertures que prennent par exemple les entreprises pour se prémunir des variations de l'euro face au dollar, ont connu une "activité commerciale moins dynamique et des conditions de marché moins favorables", selon le communiqué.

La Société Générale met là aussi en avant la situation au Moyen-Orient et la part européenne importante de certains segments de son activité.

La BFI pâtit également de l'effet de comparaison avec un premier trimestre 2025 qui avait été particulièrement faste.

- Premier de cordée -

Le directeur général de la Société Générale, Slawomir Krupa, à Davos en Suisse le 17 janvier 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

En difficulté en 2023, Société Générale s'est redressée depuis l'arrivée du directeur général Slawomir Krupa et a atteint en 2025 des niveaux records de revenus et de bénéfice net (6 milliards d'euros).

M. Krupa a recentré la banque sur les activités les plus rentables en multipliant les cessions et lancé un plan d'économies tous azimuts.

"Notre engagement sans faille en matière de maitrise des coûts continue de produire des résultats tangibles", a précisé jeudi M. Krupa.

Cela a bénéficié au cours de l'action, qui a enregistré la meilleure performance du CAC 40 l'an passé.

Ces bons résultats ont aussi maintenu à un niveau élevé le nombre de salariés payés un million d'euros ou plus l'an dernier: la banque en a dénombré 184, dont 79 en France, selon un rapport publié sur son site ce mois-ci.

Le conseil d'administration a par ailleurs proposé une hausse de 45% de la rémunération fixe de M. Krupa, à quelque 2,4 millions d'euros par an à partir de 2026, en raison d'"une performance exceptionnelle" du groupe depuis son arrivée.

Cette augmentation substantielle sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale le 27 mai.

Les salariés ont de leur côté eu droit cette année à un intéressement supplémentaire de 1.400 euros brut ainsi qu'une enveloppe d'augmentations individuelles équivalente à 1,5% de la masse salariale.