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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 22 mai
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 07:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées vendredi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

PUIG PUIGb.MC

Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la parfumerie espagnole Puig ont mis fin à leurs négociations de fusion qui auraient donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux placé pour concurrencer le leader du secteur, L'Oréal OREP.PA .

PHARMA MAR PHMR.MC

La société a annoncé jeudi qu'elle proposerait un dividende de 1 € par action en circulation, payable le 10 juillet.

COX COXGA.MC

Cox Energy s'apprête à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans l'État de Nuevo León, au nord du Mexique, a déclaré jeudi le gouverneur Samuel Garcia, à l'issue d'une réunion avec l'entreprise.

GRUPO SAN JOSE GSJ.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 12,5 millions d'euros pour le premier trimestre.

TELEFONICA TEF.MC

La société a accepté de vendre son siège historique de la Gran Via à Madrid à General de Galerias Comerciales, contrôlée par l'homme d'affaires Tomas Olivo, pour plus de 200 millions d'euros, a rapporté jeudi le journal espagnol El Pais, citant des sources proches du dossier.

Pour les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice des valeurs vedettes espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour les titres composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la barre de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

Pour consulter le dernier rapport Eurostocks, veuillez double-cliquer sur .EU

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L'OREAL
360,7000 EUR Euronext Paris +0,35%
PUIG BRANDS B
17,6400 EUR Sibe 0,00%
TELEFONICA
4,0810 EUR Sibe +0,72%
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