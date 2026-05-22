Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 22 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées vendredi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

PUIG PUIGb.MC

Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la parfumerie espagnole Puig ont mis fin à leurs négociations de fusion qui auraient donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux placé pour concurrencer le leader du secteur, L'Oréal OREP.PA .

PHARMA MAR PHMR.MC

La société a annoncé jeudi qu'elle proposerait un dividende de 1 € par action en circulation, payable le 10 juillet.

COX COXGA.MC

Cox Energy s'apprête à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans l'État de Nuevo León, au nord du Mexique, a déclaré jeudi le gouverneur Samuel Garcia, à l'issue d'une réunion avec l'entreprise.

GRUPO SAN JOSE GSJ.MC

La société a annoncé jeudi un bénéfice net de 12,5 millions d'euros pour le premier trimestre.

TELEFONICA TEF.MC

La société a accepté de vendre son siège historique de la Gran Via à Madrid à General de Galerias Comerciales, contrôlée par l'homme d'affaires Tomas Olivo, pour plus de 200 millions d'euros, a rapporté jeudi le journal espagnol El Pais, citant des sources proches du dossier.

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