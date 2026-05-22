Richemont: bénéfice net annuel en hausse de 27%, à près de 3,5 milliards d'euros

Le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire notamment de la maison de joaillerie Cartier, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 27% pour son exercice 2025/2026 décalé, à près de 3,5 milliards d'euros.

Richemont détient notamment Cartier (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Son chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé (clos fin mars) s'est accru de 5% par rapport à l'exercice précédent, à 22,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie et la demande sur le continent américain, a indiqué le groupe genevois dans un communiqué.

Hors effets de change, ses ventes ont grimpé de 11%.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 3,6 milliards d'euros de bénéfice et 22,2 milliards de chiffre d'affaires.

Ses ventes dans la joaillerie ont grimpé de 8% à 16,5 milliards d'euros, a détaillé le groupe également propriétaire des maisons Van Cleef & Arpels, Buccellati et Vhernier.

L'horlogerie a en revanche vu ses ventes se contracter de 4% à 3,1 milliards d'euros tandis que ses autres activités, qui englobent entre autres les marques de mode Chloé et chaussures Gianvito Rossi, ont enregistré une baisse de 2%, à 2,7 milliards d'euros.

Hors effets de change, le groupe a enregistré sa plus forte croissance sur le continent américain, qui représente le quart de son chiffre d'affaires, avec des ventes en hausse de 17%.

Malgré "un environnement macroéconomique et géopolitique très changeant", le groupe a réalisé "une performance solide", a déclaré son président, Johann Rupert, cité dans le communiqué.

"Les incertitudes macroéconomiques vont probablement se poursuivre, notamment en ce qui concerne les développements au Moyen-Orient", a-t-il ajouté, précisant que le groupe "demeure vigilant".