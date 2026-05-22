JCDecaux valide le mobilier urbain végétal

Dans un communiqué de presse, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, le numéro un mondial de la communication extérieure a présenté un premier bilan "prometteur" de l'expérimentation de végétalisation de 19 mobiliers urbains.

Intégrés dans une stratégie globale de continuité écologique entre parcs et espaces arborés, les espaces végétalisés par JCDecaux se transforment en micro-écosystèmes occupés par une grande diversité d'essences végétales, d'insectes et d'oiseaux. Cette initiative démontre son efficacité face à la fragilisation de la biodiversité urbaine. Depuis 2024, les nidifications se répètent et augmentent chaque année dans les 17 nichoirs du parcours. Entre avril et mai 2026, 8 nichoirs ont été occupés par des mésanges charbonnières ou par des mésanges bleues qui ont donné naissance à une vingtaine d'oisillons.

Les espaces végétalisés par de nombreuses essences nectarifères sélectionnées par une équipe d'écologues attirent une grande diversité d'insectes dont 11 espèces pollinisatrices identifiées (abeilles domestiques, bourdons, papillons, etc.). Cette fréquentation confirme l'attractivité écologique des dispositifs et la qualité des aménagements qui se transforment en véritables refuges pour la biodiversité.