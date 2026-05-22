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La Compagnie des Alpes: bénéfice net en hausse au premier semestre
information fournie par Boursorama avec AFP 22/05/2026 à 08:35

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

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La Compagnie des Alpes a annoncé jeudi avoir enregistré un bénéfice net en hausse au premier semestre de son exercice décalé 2025/2026 (+7,7%), soutenu par les activités liées à la montagne, et a réitéré son objectif de rentabilité pour l'année.

Sur cette période, la société a publié un bénéfice net part du groupe de 145 millions d'euros, selon un communiqué publié jeudi.

Son excédent brut opérationnel (EBO), un indicateur de rentabilité, a progressé de 5%. Pour les domaines skiables, cet indicateur connaît même une croissance de 7%.

"La Compagnie des Alpes a réalisé un premier semestre très solide", a souligné Dominique Thillaud, son directeur général, cité dans le communiqué.

"Sur le plan financier, la bonne tenue de l'activité conjuguée à la maîtrise de nos charges, d'électricité en particulier, nous permet d'améliorer à nouveau notre marge opérationnelle et nous rend confiants dans l'atteinte d'une croissance annuelle de notre EBO proche de 10%", hors plus-values nettes de cession de ses biens immobilisés liés au contrat du domaine skiable de Tignes, a-t-il aussi dit.

L'entreprise s'apprête à céder, fin mai, la gestion de la célèbre station savoyarde de Tignes, après près de 37 ans de concession. Le domaine skiable sera repris par la commune.

Pour le 1er semestre, la Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires de 883 millions d'euros (+3,9% sur un an), conformément à ce qu'elle avait indiqué fin avril. L'activité a été dopée par les domaines skiables avec une hausse de 5,3% du chiffre d'affaires sur un an.

Le groupe, qui gère les domaines skiables des Arcs et de La Plagne, est également propriétaire de parcs de loisirs, dont le parc Astérix et le Futuroscope.

La Compagnie s'est par ailleurs dite "confiante dans le niveau d'activité attendu pour le second semestre", avec un mois d'avril très bien orienté pour la fin de la saison d'hiver, tandis que le niveau de réservation des résidences MMV pour l'été "est conforme aux attentes du groupe".

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