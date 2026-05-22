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France: Le climat des affaires dans l'industrie augmente plus que prévu en mai
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 08:49

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris

‌Le climat ​des affaires dans l'industrie en France ​a progressé plus que ​prévu en ⁠avril par ‌rapport au mois précédent, montre l'enquête ​mensuelle ‌de conjoncture ⁠publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat ⁠des ‌affaires dans le ⁠secteur ‌atteint 102 ⁠points en mai après ⁠100 ‌en avril (non révisé).

Les ​analystes ‌interrogés par Reuters tablaient en ​moyenne sur 100 ⁠points en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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2 commentaires

  • 09:14

    Ca veut rien dire "le climat des affaires" lequel ? le climat de la morosité, de la dégringolade? de l'optimisme ? un climat positif ou négatif ? dans quelle(s) branche(s) d'activité?

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