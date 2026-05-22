France: Le climat des affaires dans l'industrie augmente plus que prévu en mai

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris
Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé plus que prévu en avril par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.
L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 102 points en mai après 100 en avril (non révisé).
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 100 points en mai.
(Rédigé par Matthieu Huchet et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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