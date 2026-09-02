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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 2 septembre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 08:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres espagnols suivants pourraient être influencés mercredi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

CIRSA CIRSA.MC

La société italienne de paris Lottomatica LTMC.MI a déclaré mercredi qu'elle allait racheter l'espagnole Cirsa afin de créer une entité commune dont le principal actionnaire serait la société américaine de capital-investissement Blackstone BX.N .

Pour consulter les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice espagnol des valeurs vedettes IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour consulter les titres composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la zone de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des cours boursiers espagnols, double-cliquez sur HOT-ES

Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

Pour consulter le dernier rapport Eurostocks, double-cliquez sur .EU

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LOTTOMATICA GRP
24,770 EUR MIL 0,00%
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