Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 2 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres espagnols suivants pourraient être influencés mercredi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

CIRSA CIRSA.MC

La société italienne de paris Lottomatica LTMC.MI a déclaré mercredi qu'elle allait racheter l'espagnole Cirsa afin de créer une entité commune dont le principal actionnaire serait la société américaine de capital-investissement Blackstone BX.N .

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