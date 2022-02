Bourse : Equity GPS favorable à TotalEnergies et aux valeurs pétrolières

Les experts d'Equity GPS favorisent les valeurs pétrolières. (© DR)

Le bureau d'analyse indépendant accorde le meilleur rating d'attractivité boursière au secteur de l'énergie.

Les experts d'Equity GPS rappellent que les dépenses de pétrole dans le monde représentent aujourd'hui 3.350 milliards de dollars (93 dollars le baril de brent x 100 millions de barils par jour x 365 jours).

La facture globale a augmenté de plus de 70% depuis un an, ces montants étant à la charge des agents économiques, que sont les ménages, les entreprises et les États.

Elle correspond environ à 3,7% du Produit national brut mondial, contre une moyenne historique à 2,5% et un écart type de 1,1%.

La flambée des prix est venue de la reprise économique, mais aussi des nouvelles restrictions apportées à la production par les régulateurs et une large part des actionnaires des plus grands producteurs, en raison des nouvelles exigences de «décarbonation».

Conséquence : une situation de sous-investissement dans le secteur qui ne permet plus de remplacer les réserves de pétrole consommées.

Le secteur de l'énergie reste attrayant

Equity GPS constate que la performance des Bourses mondiales devient historiquement moins favorable, quand la facture énergétique se situe à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui.

Cela s'explique par une baisse de pouvoir d'achat des consommateurs, une hausse des anticipations inflationnistes et des taux d'intérêt, un coût supplémentaire pour les entreprises.

En revanche, le secteur de l'énergie devrait poursuivre son