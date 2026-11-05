BOURSE DU CANADA-Le TSX recule de plus de 1 % alors que la chute du secteur technologique américain affecte les valeurs technologiques canadiennes

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par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a chuté de plus de 1 % jeudi, effaçant le rebond enregistré lors de la séance précédente après les élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que la vague de ventes qui a touché à Wall Street les valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle s'est répercutée sur les valeurs technologiques canadiennes.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 1,3 % à 35.853,68 points à 10h46 (heure de l'Est) (15h46 GMT).

* À Wall Street, le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 4,8 %, effaçant ses gains enregistrés après les élections de mi-mandat, alors que Qualcomm a plongé de 13,5 % en raison de la faiblesse des ventes de puces pour smartphones , tandis que Nvidia NVDA.O et Meta META.O ont chacune reculé d’environ 7 %

* Les valeurs technologiques canadiennes .SPTTTK ont mené la baisse sectorielle, reculant de 5,4 %, Celestica CLS.TO et BlackBerry BB.TO chutant respectivement de 14,6 % et 7,2 %

* “Nous observons une certaine nervosité dans le secteur technologique”, a déclaré Sadiq Adatia, directeur des investissements chez BMO Global Asset Management, soulignant que cette vague de ventes reflétait une rotation sectorielle plutôt qu’un recul général des actions.

* Ce recul a effacé les gains enregistrés mercredi, lorsque les victoires démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis avaient stimulé les marchés mondiaux, portés par l’espoir d’un contrôle plus strict sur le programme commercial du président Donald Trump, même si les experts estiment que le parti ne dispose toujours pas des voix nécessaires pour passer outre son veto sur les droits de douane

* Le secteur de l’énergie .SPTTEN a été le seul à afficher un résultat positif, progressant de 0,4 % et limitant ainsi les pertes plus importantes de l’indice, le Brent ayant gagné près de 2,8 %. O/R

* Parmi les valeurs, Gildan Activewear GIL.TO a chuté de 24,7 % et est devenue la plus forte baisse de l’indice après que ses ventes trimestrielles ont déçu les estimations

* Par ailleurs, les économistes exhortent le gouvernement du Premier ministre canadien Mark Carney à restreindre les dépenses dans son deuxième budget, affirmant que malgré les recettes pétrolières exceptionnelles, les engagements de dépenses pourraient entraîner des déficits plus importants dans les années à venir

* Dans le même temps, les marchés attendent désormais avec impatience le rapport sur l'emploi canadien de vendredi, un sondage Reuters prévoyant la création de 13.600 nouveaux emplois et un taux de chômage stable à 6,5%