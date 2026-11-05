Les Bourses européennes terminent en recul, sauf Paris

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont terminé dans le rouge jeudi, à l'exception de Paris, au terme d'une séance marquée par la déroute mondiale des valeurs technologiques dans la foulée des "midterms".

Paris a gagné 0,34%. Francfort a perdu 0,43% et Milan 1,03%. Londres a cédé 0,43%.