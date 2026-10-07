BOURSE DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte baisse en quatre mois alors que les rendements obligataires progressent

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(Dernières informations à la clôture du marché)

par Fergal Smith

L'indice boursier de référence canadien a enregistré mercredi sa plus forte baisse en quatre mois, les investisseurs s'inquiétant de la hausse des rendements obligataires et des incertitudes commerciales, les valeurs financières et minières étant les plus touchées.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 607,65 points, soit 1,7 %, à 35.041,86 points, enregistrant sa plus forte baisse depuis le 5 juin et son plus bas niveau de clôture depuis deux mois et demi.

* Le taux de référence américain à 10 ans, qui sert de référence mondiale pour les coûts d’emprunt à long terme, a atteint un nouveau plus haut en 24 ans avant de récupérer une partie de sa hausse grâce à une adjudication réussie.

* « Lorsque les rendements augmentent, le secteur des matériaux subit des vents contraires », a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les actions des sociétés minières métallifères, a reculé de 2,9 %, l’or XAU= ayant chuté à son plus bas niveau depuis deux mois. Le raffermissement du dollar américain, conjugué à la hausse des rendements des bons du Trésor américain, a réduit l’attrait de ce métal qui ne rapporte pas d’intérêts.

* Le projet de fusion de 54 milliards de dollars proposé par Anglo American AAL.L avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO et la vente de ses activités brésiliennes dans le nickel sont devenus des cas d’école pour gérer les complexités géopolitiques, alors qu’ils attendent l’autorisation des autorités de la concurrence, a déclaré le directeur général Duncan Wanblad. L’action Teck a perdu 2,2 %.

* Le président américain Donald Trump a déclaré que le Canada se montrait difficile à gérer alors que son administration cherche à conclure un nouvel accord commercial avec Ottawa.

* « Alors que cette incertitude tarifaire persiste, vous allez voir se concrétiser de plus en plus de pressions à la baisse sur les consommateurs et les entreprises, ce qui va peser sur le secteur financier », a déclaré M. Dehal.

* Le secteur financier, qui pèse lourdement dans l’indice

.SPTTFS , a reculé de 2,3 %, les actions des grandes banques affichant des baisses. Parmi celles-ci, l’action de la Banque Toronto-Dominion TD.TO a chuté de 3,3 %.

* Le secteur industriel .GSPTTIN a perdu 1,65 % et celui de l'énergie .SPTTEN a clôturé en baisse de 0,75 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 1,3 % à 88,28 dollars le baril, après que l’Agence internationale de l’énergie a décidé d’accélérer la libération des stocks de pétrole et de donner la priorité au diesel afin de freiner la flambée des prix des carburants, alors que la guerre en Iran pèse sur l’offre mondiale.