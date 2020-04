Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Des alliés d'Arnaud Lagardère entrent au capital, le titre grimpe Reuters • 16/04/2020 à 16:28









PARIS, 16 avril (Reuters) - L'action Lagardère LAGA.PA évolue en forte hausse jeudi à la Bourse de Paris, soutenue par une information du journal Les Echos évoquant des prises de participation de plusieurs figures du capitalisme français afin de soutenir son dirigeant Arnaud Lagardère face à l'offensive du fonds activiste Amber Capital. Le gérant commandité doit affronter le 5 mai prochain une assemblée générale périlleuse à l'occasion de laquelle le fonds Amber, devenu le 1er actionnaire de Lagardère, réclame le renouvellement de la totalité du conseil. Selon le quotidien https://bit.ly/2VBEBA7, Marc Ladreit de Lacharrière via sa holding Fimalac, et Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi VIV.PA via son groupe familial Bolloré BOLL.PA , ont pris des participations dans le groupe présent dans l'édition, le travel retail et les médias. Ces participations étant inférieures à 5%, elles n'ont pas fait l'objet de déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers. "Il s'agit d'un signal amical de soutien", a déclaré à Reuters une source au fait du dossier, confirmant ces informations. A 16h25, l'action Lagardère prenait 11,12% à 16,89 euros. Avec la hausse de jeudi, la plus forte de l'indice SBF 120 .SBF120 , le titre Lagardère porte à plus de 100% son rebond depuis le plus bas historique touché le 17 mars dernier à 8,14 euros. La hausse du mois écoulé a permis au groupe de repasser le seuil des deux milliards d'euros de capitalisation boursière. Mais il accuse encore un repli de près de 13% depuis le début de l'année et de plus de 32% sur un an. Et il évolue en dessous du niveau auquel il s'échangeait en mars 2003, au moment du décès de Jean-Luc Lagardère. Sur la même période, le SBF 120 parisien a progressé de plus de 60%. L'entourage de Vincent Bolloré et Fimalac n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations. Lagardère n'a pas commenté publiquement ces informations. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article des Echos https://bit.ly/2VBEBA7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gwénaëlle Barzic et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -1.47% LAGARDERE Euronext Paris +12.57% SBF 120 Euronext Paris -0.21% VIVENDI Euronext Paris -4.95%