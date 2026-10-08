Bourse de Paris : OPmobility chute de près de 20% après avoir revu ses objectifs annuels

L'équipementier automobile français OPmobility chutait de près de 20% jeudi à la Bourse de Paris, après avoir revu à la baisse la veille ses objectifs 2026 et annoncé des suppressions de postes.

A 10H15 (heure de Paris), le titre cédait 19,86% à 9,97 euros, dans un indice élargi SBF 120 en recul de 0,74%.

OPmobility (ex-Plastic Omnium) a annoncé mercredi soir la suppression de 460 postes en Allemagne et 310 postes en France, ainsi qu'un ajustement de ses objectifs face à la crise de l'industrie automobile et à "la persistance des tensions géopolitiques" au Moyen-Orient.

L'équipementier vise désormais pour cette année "une marge opérationnelle comprise entre 430 et 450 millions d'euros", quand l'objectif précédemment annoncé était une "amélioration" de cette marge par rapport aux 490 millions d'euros dégagés en 2025.

Le groupe a en revanche confirmé "son objectif de réduction de la dette nette à fin 2026 par rapport à fin 2025".

Sur les six premiers mois de l'année, OPmobility (ex-Plastic Omnium) a dégagé un bénéfice net en hausse de 13,2% à 102 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires a reculé de 2,4% à 5,2 milliards d'euros. Hors impact des effets de périmètre et surtout hors effets de change (principalement liés à la dépréciation du dollar), le chiffre d'affaires est stable (+0,2%), dans un contexte peu favorable puisque la production automobile mondiale a diminué de 1% sur le premier semestre.

Fin septembre, OPmobility a annoncé un accord pour l'acquisition de l'activité éclairage du sud-coréen Hyundai Mobis, valorisée à 390 millions d'euros. Depuis plusieurs années, l'entreprise se renforce dans le secteur de l'éclairage, pour faire face aux difficultés du marché automobile européen.

OPmobility revendique 152 usines et 40 centres de recherche et développement dans le monde, ainsi que 38.100 collaborateurs.