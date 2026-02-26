Wall Street en ordre dispersé après les résultats de Nvidia

Un opérateur à la Bourse de New York, le 25 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sans direction claire jeudi, digérant les performances financières meilleures qu'attendu du géant des puces Nvidia , dans un marché toujours prudent face aux interrogations autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones avançait de 0,18%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - reculait de 0,88% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,42%.

"Nvidia a été le sujet phare des rapports financiers publiés hier soir", résume auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Et comme prévu, ceux-ci ont été bien meilleurs qu'anticipé."

Pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, le mastodonte de la tech a dégagé un bénéfice net de 42,96 milliards de dollars, en hausse de 94% sur un an.

Et le groupe de Santa Clara (Californie) ne voit pas le rythme ralentir: pour le premier trimestre, il table sur un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars, soit une croissance de 77% sur un an.

Ces chiffres ont poussé l'action Nvidia dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street mercredi.

"Mais la réaction à toutes ces bonnes nouvelles a été finalement peu enthousiaste", remarque Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Jeudi, vers 15H15 GMT, la première capitalisation mondiale perdait 4,60% à 186,63 dollars.

"Ce recul est attribué aux craintes que Nvidia ne puisse pas continuer à afficher une croissance aussi robuste", notamment "face à une concurrence foisonnante", remarque M. O'Hare.

"D'une manière générale, les valeurs technologiques - en dehors de certains domaines très prisés - (...) ont été sous pression", ajoute Ken Mahoney, de Mahoney Asset Management.

Plusieurs résultats de grands noms du secteur ont été mal accueillis ces dernières semaines, à l'image de ceux de Microsoft et Amazon, face à des attentes très élevées à Wall Street.

L'éditeur de logiciels américain Salesforce (+2,41% à 196,36 dollars) gardait, lui, la tête hors de l'eau après la publication de ses résultats mercredi.

Mais "les prévisions de la société pour l'exercice 2027 n'ont pas dissipé les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur les modèles économiques du secteur des logiciels", avance M. O'Hare.

Côté indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont ressorties légèrement en deçà des attentes la semaine passée (+212.000, contre 215.000 escomptées).

La place new-yorkaise attend désormais la publication vendredi de l'indice des prix à la production (PPI) du mois de janvier.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l’État américain à 10 ans se détendait par rapport à la clôture mercredi, à 4,02% contre 4,05%.

Ailleurs à la cote, l'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake grimpait (+8,05% à 182,82 dollars) après avoir fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre et annoncé qu'il mise sur l'IA pour développer son activité.

Le constructeur automobile Stellantis (Fiat, Peugeot, Chrysler) prenait 5,12% à 8,10 dollars.

La société italo-franco-américaine a subi une perte nette de 22,3 milliards d'euros (26,3 milliards de dollars) lors de l'année 2025, qui s'explique par des charges de 25,4 milliards d'euros, traduisant un plan de réduction de sa production dans l'électrique.

