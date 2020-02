Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Dassault Systèmes plus forte baisse du CAC, résultats et objectifs déçoivent Reuters • 06/02/2020 à 10:12









PARIS, 6 février (Reuters) - Le titre Dassault Systèmes DAST.PA accuse jeudi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 .FCHI , certains analystes se disant déçus par les résultats du quatrième trimestre 2019 et les objectifs du groupe spécialisé dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur. A 10h10, le titre perd 3,26% à 154,55 euros alors que l'indice phare de la place parisienne progresse de 0,75%. "Dans l'ensemble, c'est un trimestre assez faible en organique, en particulier dans l'automobile et avec une base de comparaison annuelle défavorable", observe dans une notre JPMorganCazenove, qui juge toutefois prometteuse l'acquisition récente de la société Medidata. "Pas grand-chose dans ces résultats qui puisse encourager les investisseurs. Compte tenu du cours de Bourse élevé, des prises de bénéfice sont prévisibles", estime de son côté Credit Suisse. Le titre, qui a gagné 41% en 2019, avait inscrit un record à 164,15 euros le 24 janvier. Selon Credit Suisse, l'objectif de chiffre d'affaires de Dassault est inférieur de 2% au consensus alors que celui portant sur la marge (31-31,5%) est supérieur à la prévision initiale. Au quatrième trimestre 2019, Dassault Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,21 milliard d'euros, en hausse de 18%, et dégagé une marge opérationnelle non-IFRS de 33,6% (-2,9 points) et un bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS de 1,20 euro (+11%). Pour 2020, Dassault Systèmes vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 21% et 23% à taux de change constants, une croissance du BNPA de 14% à 15%, soit entre 4,15 et 4,20 euros. Le groupe s'est déclaré par ailleurs prudent sur la Chine en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Le communiqué: http://bit.ly/2OrwROn (Jean-Michel Bélot, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.67% DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.22%