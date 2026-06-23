BOURSE CANADIENNE-Les contrats à terme sur l'indice TSX reculent de 1 % en raison de la baisse des cours du pétrole et de l'or

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* Les contrats à terme sur le TSX reculent de 1,2 %

* Le pétrole recule, l'or perd près de 2 %

* Shopify va interdire tous les e-cigarettes dès cette semaine

Les contrats à terme sur les valeurs phares du Canada ont légèrement reculé mardi, le pétrole ayant baissé en raison de l'apaisement des craintes liées à l'offre, tandis que les cours de l'or ont chuté dans un contexte où l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX

SXFcv1 affichaient une baisse de 1,2 % à 6h45 (heure de l'Est) (10h45 GMT).

* Les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième séance consécutive, les craintes liées à l'approvisionnement s'étant apaisées grâce aux progrès réalisés dans la reprise des expéditions via le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique. O/R

* L'or au comptant XAU= et l'argent XAG= ont reculé respectivement de 1,5% et 4,4%, les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed ayant soutenu le dollar. GOL/

* Les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l’Iran pour une durée de 60 jours à compter de lundi, à l’issue des premières négociations dans le cadre d’un accord de paix naissant. Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il "ferait ce qu’il doit faire" si l’Iran ne respectait pas ses engagements.

* L'indice composite canadien S&P/TSX .GSPTSE a mis fin lundi à une série de trois jours de baisse, porté par les valeurs minières métallifères, alors que les investisseurs évaluaient la fragilité des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ainsi que des données sur l'inflation nationale plus élevées que prévu.

* Par ailleurs, la plateforme de commerce électronique Shopify Inc SHOP.TO va interdire tous les produits de vapotage sur sa plateforme dès cette semaine, suite aux pressions exercées par un groupe de procureurs généraux d’États américains visant à freiner les ventes en ligne de cigarettes électroniques illégales, selon deux sources proches de ses projets.

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