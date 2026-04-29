BOURSE CANADIENNE-Le TSX prolonge sa série de baisses quotidiennes alors que les actions des sociétés minières métallifères reculent

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* Le TSX clôture en baisse de 0,8 % à 33.318,39 points,

* La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %

* Le secteur des matériaux perd 2,3 % en raison de la chute de l'or

* Le pétrole clôture en hausse de près de 7 %, stimulant le secteur de l'énergie

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis trois semaines, alors que l'incertitude croissante quant à la durée du conflit au Moyen-Orient a déstabilisé les investisseurs, les actions des chemins de fer et des mines de métaux figurant parmi les plus fortes baisses.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 265,95 points, soit 0,8 %, à 33.318,39, son plus bas niveau de clôture depuis le 7 avril. Il s'agit de la cinquième baisse quotidienne consécutive de l'indice, la plus longue série de baisses depuis décembre 2024.

"Les tensions au Moyen-Orient refont surface... nous sommes donc dans un environnement davantage marqué par l'aversion au risque", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James.

Le président américain Donald Trump a discuté avec des compagnies pétrolières des moyens d'atténuer l'impact d'un éventuel blocus américain des ports iraniens, qui pourrait durer plusieurs mois, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

"À mesure que cette guerre s'éternise, les anticipations d'inflation continuent d'augmenter, ce qui va amener les marchés à anticiper des hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales", a déclaré Dehal.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %, mais a indiqué que si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à faire grimper l'inflation, elle pourrait devoir réagir par des hausses de taux consécutives.

Les investisseurs ont déjà intégré au moins deux hausses de taux cette année dans les cours du marché. 0#CADIRPR

Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les sociétés minières canadiennes, a reculé de 2,3 %. Le cours de l'or XAU= a chuté de 1,1 % pour atteindre son plus bas niveau en près d'un mois, la Réserve fédérale américaine ayant maintenu ses taux inchangés, comme prévu.

Le secteur industriel a perdu 1,6 %, les actions de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO reculant de 6 % après que les résultats de la société se sont révélés inférieurs aux estimations.

CGI Inc GIBa.TO a répondu aux attentes en matière de bénéfices. Les actions de cette société de services de conseil en technologies de l'information ont néanmoins clôturé en baisse de 10,8 %.

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a progressé de 2,7 %, le prix du pétrole CLc1 ayant clôturé en hausse de près de 7 % à 106,88 dollars le baril.