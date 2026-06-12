BOURSE CANADIENNE-Le TSX prolonge sa hausse hebdomadaire alors que les espoirs d'un accord de paix font grimper les cours du cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 0,8 % à 34 937,85

* Le secteur des matériaux progresse de 3,1 % grâce à la hausse des cours du cuivre

* Le secteur financier gagne 0,9 %

* Le secteur de l'énergie recule de 0,5 % alors que le pétrole clôture en baisse de 3,2 %

(Mises à jour à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi et Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada s'est rapproché vendredi d'un record historique, porté par la hausse des actions des sociétés minières métallifères, alors que les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient ont stimulé le moral des investisseurs à l'échelle mondiale.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 266,39 points, soit 0,8 %, à 34 937,85 points, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis le record historique enregistré le 4 juin. Sur la semaine, l'indice a progressé de 1,5 %.

* L'indice de référence américain S&P 500 a également progressé, les États-Unis et l'Iran ayant laissé entendre qu'un accord visant à mettre fin à leur guerre était proche, et les actions de SpaceX ayant bondi lors de leur introduction en bourse.

* “Je dirais qu'il y a actuellement un sentiment d'optimisme quant à la pérennité de cette paix,” a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 3,1 %.

* Un accord de paix pourrait contribuer à apaiser les craintes liées à la hausse de l'inflation et au ralentissement de la croissance économique, faisant grimper les cours du cuivre HGc1 de 2,7 %.

* Mercredi, la Banque du Canada a déclaré qu’elle ne laisserait pas la hausse des prix de l’énergie se transformer en inflation persistante, tout en maintenant son taux directeur inchangé à 2,25 %.

* Le secteur financier, qui pèse lourdement dans l'indice

.SPTTFS , a gagné 0,9 % et celui des biens de consommation discrétionnaire .GSPTTCD a terminé en hausse de 0,7 %.

* Les actions d'Apotex Health APTX.TO ont progressé de 5,4 %, prolongeant ainsi leur hausse depuis que le fabricant de médicaments génériques a fait son entrée en bourse mercredi, dans le cadre de la plus importante introduction en bourse sur le TSX depuis cinq ans.

* Quatre des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, notamment celui des technologies .SPTTTK , qui a perdu 1 %, et celui de l'énergie .SPTTEN

* Le secteur de l'énergie a reculé de 0,5 %, le prix du pétrole CLc1 s'étant établi en baisse de 3,2 % à 84,88 dollars le baril.