BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse, les secteurs financier et immobilier menant la hausse après le maintien des taux par la Banque du Canada

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* Les valeurs financières et immobilières en hausse

* La Banque du Canada maintient ses taux et revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026

* Aegis Brands nomme Sean Murphy au poste de directeur général

par Sudeshna Ghoshal

Le principal indice boursier canadien a ouvert en hausse mercredi, soutenu par les valeurs financières et immobilières, tandis que la Banque du Canada a laissé ses taux d'intérêt inchangés , comme largement anticipé.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE progressait de 0,3 % à 11 h 00 (heure de l'Est).

* La banque centrale a également revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, reflétant en partie un affaiblissement des dépenses publiques, tout en prévoyant une croissance économique légèrement plus forte en 2027 et 2028.

* "Tant que cette guerre se poursuivra et que les cours du pétrole continueront de grimper au-delà de 80 dollars le baril, la pression à la hausse sur l’inflation s’accentuera… et cela pourrait probablement empêcher la Banque du Canada de maintenir ses taux; elle pourrait alors être contrainte de commencer à les relever l’année prochaine", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* L’indice des valeurs financières, sensible aux taux d’intérêt, qui a progressé de plus de 23 % cette année, a gagné 0,6 %.

* EQB EQB.TO , Brookfield Asset Management BAM.TO et Brookfield Corporation BN.TO ont mené la hausse du secteur, avec des progressions comprises entre 1,5 % et 2,8 %.

* Les valeurs immobilières .GSPTTRE ont progressé de 0,7 %, Colliers International Group CIGI.TO et FirstService Corporation FSV.TO en tête des hausses.

* Les secteurs de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD et des biens de consommation de base .GSPTTCS ont également progressé, respectivement de 1,4 % et 0,2 %.

* Dans le même temps, le secteur des matériaux, qui comprend les sociétés minières métallifères, a terminé dans le rouge en raison de la baisse des cours de l’or. GOL/

* Du côté des entreprises, l’action de Cannara Biotech

LOVE.TO a perdu 1 % après la publication des résultats du troisième trimestre par ce producteur de cannabis.

* Les actions de la plateforme de streaming Blue Ant Media Corporation BAMI.TO ont progressé de 1,2 % après la publication des résultats du troisième trimestre de la société.

* Par ailleurs, Aegis Brands AEG.TO a nommé Sean Murphy au poste de président-directeur général de la société mère de St. Louis Bar & Grill.

* Cogeco Communications CCA.TO et TRX Gold Corp TRX.A devraient publier leurs résultats trimestriels dans le courant de la journée.