La Banque du Canada maintient son taux sur fond d'"amélioration" de l'économie

( AFP / DAVE CHAN )

La banque centrale du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 2,25%, évoquant des "signes d'amélioration" de l'économie canadienne même si des "incertitudes considérables" liées à la guerre au Moyen-Orient et à la politique commerciale de Donald Trump persistent.

"L'économie canadienne montre des signes d’amélioration", a indiqué la banque en annonçant le maintien de son principal taux pour la sixième fois consécutive.

Le Canada est entré en récession technique au premier trimestre mais "des signes montrent clairement que l’économie a renoué avec la croissance au deuxième trimestre", a-t-elle dit.

"Les conditions financières au Canada se sont assouplies depuis avril et les marchés boursiers mondiaux ont été dynamiques", a-t-elle encore noté.

La banque centrale souligne toutefois que "des risques et incertitudes considérables persistent" en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la politique commerciale de Donald Trump.

Ce nouveau maintien du taux directeur intervient après que Washington a annoncé le 1er juillet qu'il ne renouvellerait pas l'accord de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (ACEUM), le soumettant désormais à une revue annuelle et à une prolongation d'année en année.

Cet accord est vital pour le Canada, les Etats-Unis étant son principal partenaire commercial et la destination de 75% de ses exportations.

En outre, la reprise des bombardements en Iran, d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril, mine les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d'accord signé le 17 juin et déstabilise encore davantage l'économie mondiale.

"Les pressions sur les coûts liés à la guerre continuent de se répercuter sur certains prix à la consommation", estime la Banque du Canada.

L'inflation a atteint 3,2% en mai du fait de la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. La banque centrale estime qu'elle devrait "rester élevée en juin puis ralentir progressivement" au cours des mois suivants.

La prochaine publication du taux directeur par la banque centrale est prévue le 2 septembre.