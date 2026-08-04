BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse grâce à l'optimisme suscité par les perspectives de paix entre les États-Unis et l'Iran ; Americas Gold and Silver mène la remontée du secteur minier

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* Les valeurs minières s'envolent dans le sillage de la hausse des métaux précieux

* 5N Plus enregistre la plus forte baisse, plongeant de plus de 15 %

* L'excédent commercial canadien atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en juin

par Sudeshna Ghoshal

Le principal indice boursier canadien a ouvert en hausse mardi, porté par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que la hausse des cours des métaux précieux a stimulé les valeurs minières, Americas Gold and Silver atteignant son plus haut niveau depuis près de deux semaines.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 1,3 % à 10 h 30 (heure de l'Est), en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus d'un mois.

* Les valeurs du secteur des matériaux .GSPTTMT ont progressé de 4,7 % grâce à la hausse des cours des métaux précieux, emmenées par Americas Gold and Silver USA.TO , Trekor Metals TKO.TO et Perpetua Resources PPTA.O , qui ont grimpé de 10,6 % à 13,1 %.

* Les métaux précieux ont progressé, l’or au comptant XAU= gagnant 0,8 %, tandis que l’argent XAG= a grimpé de 2,4 %. Le platine au comptant XPT= a progressé de plus de 6 %.

* Sur le plan géopolitique, le Qatar a déclaré que les médiateurs faisaient des progrès dans leurs efforts pour mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, bien que Téhéran ait démenti l’affirmation du président Donald Trump selon laquelle des pourparlers seraient déjà en cours.

* « On observe actuellement un regain de soulagement dans les pays du Golfe, les tensions entre les États-Unis et l’Iran semblant s’être apaisées, ce qui est positif… les marchés profitent d’un petit répit », a déclaré Shiraz Ahmed, directeur général de Sartorial Wealth.

* Les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 4,1 %, dans le sillage des hausses de Wall Street , le S&P 500 ayant atteint son plus haut niveau intrajournalier pour la première fois depuis début juin, porté par les prévisions optimistes liées à l’intelligence artificielle de Caterpillar

CAT.N et de Palantir PLTR.O .

* 5N Plus VNP.TO a chuté de plus de 15 %, figurant parmi les plus fortes baisses, après que le fabricant de semi-conducteurs spécialisés a publié ses résultats du deuxième trimestre lundi en fin de journée.

* Telus T.TO a perdu 2 % après avoir été déclassé par au moins trois courtiers, à la suite de la publication des résultats trimestriels de l'opérateur de télécommunications.

* Par ailleurs, l’excédent commercial du Canada en juin a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, à 3,86 milliards de dollars canadiens (2,75 milliards de dollars), mais ce chiffre reflète davantage la faiblesse du dollar canadien que la vigueur de l’économie, a indiqué mardi Statistique Canada.

* Plusieurs entreprises du secteur de l'énergie et des sociétés minières, dont Suncor Energy SU.TO et Orla Mining

OLA.TO , doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture de la Bourse.