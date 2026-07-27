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BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint un niveau record grâce à la forte hausse des valeurs technologiques
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 22:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 0,6 % à 35 568,14

* Il dépasse le record de clôture du 22 juillet

* Le secteur technologique progresse de 6,9 %, Shopify bondissant de 11,6 %

* Le secteur de l'énergie recule de 2,9 % alors que le pétrole clôture en baisse de 7,5 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Sudeshna Ghoshal et Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a atteint un niveau record lundi, porté par les valeurs technologiques, les perspectives d'une saison des résultats d'entreprise solide ayant compensé les récentes incertitudes géopolitiques.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 199,04 points, soit 0,6 %, à 35 568,14, dépassant ainsi le record de clôture qu'il avait établi mercredi dernier.

* “La saison des résultats continuera d’être favorable”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James. “Et je pense que l’attention pourra se concentrer davantage sur les résultats des entreprises que sur les tensions géopolitiques.”

* Celestica Inc CLS.TO , Agnico Eagle Mines Ltd AEM.TO , Magna International Inc MG.TO et Enbridge Inc ENB.TO figuraient parmi les grandes entreprises devant publier leurs résultats cette semaine.

* Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des “discussions constructives” avec l’Iran et qu’il y avait une chance de parvenir à un accord concernant leur conflit, mais il a averti que les frappes américaines reprendraient si les négociations n’aboutissaient pas.

* Les investisseurs attendaient également mercredi la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt .

* Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 6,9 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc

SHOP.TO enregistrant une hausse de 11,6 %.

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.GSPTTCD a progressé de 2,2 % et celui des services financiers

.SPTTFS , qui pèse lourdement dans l’indice, a terminé en hausse de 0,6 %.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 0,4 %. Le cours de l’or XAU= a augmenté de 0,7 %, le recul des prix du pétrole ayant apaisé les craintes concernant les perspectives d’inflation et la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt américains.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 7,5 % à 82,61 dollars le baril, ce qui a pesé sur les valeurs du secteur de l’énergie. Le secteur de l’énergie .SPTTEN a terminé en baisse de 2,9 %.

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