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BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint un niveau record grâce à la forte hausse des valeurs minières et technologiques
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 22:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 1,6 % à 35 801,59

* Il dépasse ainsi le record de clôture atteint mardi dernier

* Le secteur des matériaux bondit de 5,2 % grâce à la hausse de l'or

* Le secteur technologique progresse de 7,1 %, Celestica s'envolant de 12,9 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Sudeshna Ghoshal et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a atteint un niveau record mardi, porté par la hausse des valeurs technologiques et minières, dans un contexte d'optimisme quant à un apaisement des tensions au Moyen-Orient.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 575,45 points, soit 1,6 %, à 35 801,59, enregistrant sa plus forte progression journalière depuis le 30 avril et dépassant le record de clôture qu'il avait établi mardi dernier.

* L'indice de référence américain, le S&P 500, a également atteint un nouveau record de clôture, porté par la dernière série de résultats des entreprises liées à l'intelligence artificielle qui ont apaisé les craintes concernant la demande, tandis que les cours du pétrole brut et les rendements des bons du Trésor ont baissé dans l'espoir d'un accord dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran.

* Le Qatar a déclaré que les médiateurs progressaient dans leurs efforts pour mettre fin au conflit.

* "On observe actuellement un regain de soulagement de la part des États du Golfe", a déclaré Shiraz Ahmed, directeur général de Sartorial Wealth. "Les marchés profitent d’un petit répit."

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 5,2 %, tiré par une hausse de 15,8 % du titre Americas Gold and Silver USA.TO .

* Le cours de l’or XAU= a progressé de 0,6 %, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et réduit les anticipations de hausse des taux d’intérêt américains.

* Le secteur technologique .SPTTTK a gagné 7,1 %, les actions de la société d'équipements électroniques Celestica Inc

CLS.TO ayant progressé de 12,9 %.

* L'indice des valeurs industrielles .GSPTTIN a progressé de 3,1 % et l'indice des valeurs financières .SPTTFS , qui pèse lourdement dans le calcul de l'indice, a clôturé en hausse de 0,8 %.

* WestJet , détenue majoritairement par Onex Corp

ONEX.TO , a annoncé la reprise progressive de ses activités après avoir conclu un accord provisoire avec ses agents de bord, mettant ainsi fin à une grève qui avait entraîné des centaines d’annulations pendant un week-end férié au Canada. L’action Onex a progressé de 5,6 %.

* Quatre des dix principaux secteurs ont reculé, notamment celui de l’énergie, qui a perdu 2,9 %, le cours du pétrole

CLc1 s’étant établi en baisse de 5,7 % à 75,77 dollars le baril.

* Les données ont montré que l'excédent commercial du Canada a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, à 3,86 milliards de dollars canadiens (2,75 milliards de dollars américains) en juin, mois au cours duquel la faiblesse du dollar canadien a contribué à gonfler la valeur des exportations et des importations.

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PERPETUA RES
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S&P 500 INDEX
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