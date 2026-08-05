BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint un niveau record grâce à la forte hausse de Shopify et des sociétés minières métallifères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point à la clôture du marché)

* Le TSX termine en hausse de 1% à 36 146,42

* L'action Shopify bondit de 16,5% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 19 janvier

* Le secteur des matériaux progresse de 5,6% grâce à la hausse de l'or

* Le secteur de l'énergie recule de 3% alors que le pétrole clôture en baisse de 0,7%

par Sudeshna Ghoshal et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a atteint un nouveau record mercredi, porté par la forte hausse des actions des sociétés minières métallifères ainsi que par celles de Shopify SHOP.TO , après que la société de commerce électronique a publié des perspectives solides et des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.

L'indice S&P/TSX Composite .GSPTSE de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 344,83 points, soit 1%, à 36 146,42, dépassant ainsi le record de clôture établi mardi.

* “Shopify est manifestement un baromètre du secteur technologique au Canada”, a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d’iA Private Wealth. “Lorsque ces entreprises publient de bons résultats… cela renforce l’idée que les entreprises technologiques se portent toujours bien, et que les investissements dans l’IA ne faiblissent pas.”

* L'action Shopify a bondi de 16,5% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 19 janvier. La société a publié des prévisions optimistes pour le troisième trimestre, ses initiatives en matière d'IA attirant davantage de commerçants vers sa gamme de services de commerce électronique, ce qui a apaisé les craintes liées à une concurrence croissante.

* L’indice technologique global .SPTTTK a progressé de 2,5%, tandis que le secteur des matériaux .GSPTTMT a gagné 5,6%, enregistrant ainsi sa deuxième journée consécutive de forte hausse. Le cours de l’or XAU= a augmenté de 4,2% pour atteindre son plus haut niveau en près de sept semaines.

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.GSPTTCD a progressé de 1,3% et celui des valeurs financières

.GSPTTFS , qui pèse lourdement dans l’indice, a terminé en hausse de 0,4%.

* L'action iA Financial IAG.TO a gagné 2,8% après que ce fournisseur de produits d'assurance et de services de gestion de patrimoine a dépassé les estimations de bénéfice trimestriel de base.

* Quatre des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, notamment celui de l’énergie .GSPTTEN , qui a reculé de 3%. Le cours du pétrole CLc1 s’est établi en baisse de 0,7% à 75,22 dollars (XX,XX euros) le baril, sur fond de regain d’espoir quant à une désescalade des hostilités liées à la guerre en Iran, susceptible de rétablir le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

* Suncor Energy SU.TO a dépassé les estimations de bénéfice ajusté du deuxième trimestre, la hausse des prix de vente du brut et le renforcement des marges de raffinage ayant compensé la baisse de la production en amont. Son action a néanmoins clôturé en baisse de 2,9%.

* Thomson Reuters TRI.TO a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, son directeur général Steve Hasker indiquant que la société se concentrait sur l’investissement et le développement de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de son portefeuille. Son action a reculé de 10,2%, s’éloignant ainsi du plus haut niveau atteint au cours des six derniers mois.