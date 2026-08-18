BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint son plus bas niveau depuis 12 jours, sous l'effet de la baisse des valeurs technologiques et des sociétés minières métallifères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture du marché) par Sudeshna Ghoshal et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a atteint mardi son plus bas niveau depuis 12 jours, alors que les rendements obligataires grimpaient à l'échelle mondiale et que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisaient, les valeurs technologiques et les sociétés minières métallifères enregistrant certaines des plus fortes baisses.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en baisse de 299,99 points, soit 0,8 %, à 36.367,93 points, enregistrant ainsi sa troisième journée consécutive de baisse et son plus bas niveau de clôture depuis le 6 août.

* Les coûts d’emprunt à long terme , des États-Unis au Japon en passant par l’Allemagne, ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis des décennies, alors que de nouvelles craintes inflationnistes sont venues s’ajouter aux inquiétudes persistantes concernant les pressions budgétaires dans les principales économies, portant un nouveau coup aux marchés obligataires.

* “Avec des niveaux de rendement comme ceux-ci, le marché obligataire commence à entrer en concurrence avec le marché boursier pour attirer les capitaux et pourrait exercer une pression sur les cours boursiers si cette tendance se poursuit”, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en hausse de 0,5% à 84,94 dollars le baril, l’Iran ayant annoncé qu’il adopterait une posture plus offensive et que le détroit d’Ormuz resterait fermé, tandis que Washington excluait toute prolongation du cessez-le-feu. La hausse des prix de l’énergie a aggravé les perspectives d’inflation.

* Une autre source d'inquiétude pour les investisseurs était l'approche de l'échéance, mercredi, à laquelle les États-Unis devaient imposer de nouveaux droits de douane de 50% sur un large éventail de produits canadiens.

* “Les investisseurs suivent la situation de près, mais avec une certaine prudence”, a déclaré Brian Madden.

* Wall Street a également clôturé en baisse, les semi-conducteurs menant la chute du secteur technologique.

* Le secteur des matériaux du TSX .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a reculé de 2,2%. L’or XAU a perdu 1,6%.

* Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse lourdement dans l’indice, a perdu 1,1% et le secteur technologique .SPTTTK a terminé en baisse de 2,3%.

* L'action du promoteur de centres de données Keel Infrastructure KEEL.TO a chuté de 15,6%, atteignant son plus bas niveau depuis trois mois et demi, tandis que celle du fabricant d'équipements électroniques Celestica CLS.TO a reculé de 8,4%.

* Quatre des dix principaux secteurs ont terminé en hausse, notamment celui de l’énergie .SPTTEN . Il a progressé de 1,2%.