Bourse britannique : éléments à surveiller le 9 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a ouvert en hausse de près de 0,4 % jeudi .

* INFORMA: Informa INF.L a annoncé que son président, John Rishton, quitterait ses fonctions en 2027, l’ancien directeur général de Reuters, Tom Glocer, ayant été nommé président désigné.

* CAPITA: Capita CPI.L a déclaré que des défaillances dans le cadre de son contrat phare relatif au régime de retraite de la fonction publique pèseraient sur son résultat d'exploitation annuel ajusté à hauteur de 25 à 40 millions de livres sterling.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré que son médicament Wainua, développé en partenariat avec Ionis IONS.O , n’avait pas atteint l’objectif principal d’un essai clinique de phase avancée.

* WORKSPACE: Workspace Group WKP.L a exhorté ses actionnaires à voter contre les propositions de l’investisseur activiste Saba Capital lors de son assemblée générale annuelle prévue plus tard ce mois-ci, tout en soutenant sa stratégie de redressement et son conseil d’administration.

* THAMES WATER: Les créanciers qui cherchent à prendre le contrôle de Thames Water s’apprêtent à apporter un nouveau soutien financier à ce service public lourdement endetté, a rapporté Sky News.

* GSK: Alector ALEC.O a déclaré que GSK GSK.L avait mis fin à leur accord de collaboration en neurosciences portant sur deux médicaments expérimentaux à base d’anticorps, après que les deux candidats-médicaments eurent subi des revers cliniques.

* DCC: Le Takeover Panel britannique a de nouveau prolongé jusqu’au 15 juillet le délai imparti à un consortium composé de KKR KKR.N et d’Energy Capital Partners pour présenter une offre ferme sur DCC DCC.L .

* SALAIRES: Les accords salariaux britanniques sont restés stables au cours des trois mois précédant mai, selon une enquête, ce qui témoigne de pressions salariales persistantes suivies de près par la Banque d’Angleterre.

* PRIX DE L'IMMOBILIER: Le ralentissement du marché immobilier britannique s'est légèrement atténué le mois dernier, même si le climat reste fragile et sujet à l'incertitude, selon une enquête de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

* MATIÈRES PREMIÈRES: L’or a oscillé près de son plus bas niveau depuis une semaine , tandis que le cuivre a légèrement progressé à Londres et que le pétrole a augmenté de plus de 1 % en raison des nouvelles frappes américaines contre l’Iran et des inquiétudes concernant le détroit d’Ormuz.

* EX-DIVS: Halma HLMA.L sera négociée jeudi sans droit au versement de son dernier dividende.

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