information fournie par Boursorama avec AFP • 09/07/2026 à 10:20

Allemagne: les exportations surprennent à la hausse en mai

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les exportations allemandes ont progressé de manière inattendue pour le quatrième mois consécutif en mai, malgré les tensions sur l'économie mondiale liées à la guerre en Iran, a indiqué jeudi l'office statistique Destatis.

Les exportations de marchandises ont augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent, à 137,9 milliards d'euros, soutenues par une demande plus forte en provenance des États-Unis et de la Chine.

Les analystes interrogés par Factset tablaient au contraire sur un recul de 1,0%.

Les importations ont dans le même temps diminué de 2,5%, à 118,8 milliards d'euros, faisant mécaniquement augmenter le solde positif de la balance commerciale à 19,1 milliards d'euros.

La première destination des ventes allemandes est restée les États-Unis, à 14,1 milliards d'euros, soit un bond de 23,1% sur un mois.

Les exportations vers la Chine ont également progressé de 7,1%, à 6,2 milliards d'euros.

En revanche, les échanges avec l'Union européenne ont reculé de 1,1% côté exportations et de 2,5% côté importations.

Deux autres indicateurs dans le secteur manufacturier ont affiché des hausses cette semaine: la production industrielle a progressé de 0,9% tandis que les carnets de commandes se sont étoffés d'1,9%, toujours sur un mois.

Ce sont "des signaux encourageants pour l'économie allemande, même si certaines branches restent confrontées à une crise profonde", a déclaré jeudi le chancelier Friedrich Merz devant le Bundestag.

Ces secteurs clés concernent notamment la chimie, les machines-outils et l'automobile, où le géant Volkswagen va discuter jeudi d'un plan de restructuration sans précédent, auquel les salariés promettent de s'opposer.