Bourse britannique : éléments à surveiller le 8 juin

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,5 %. * TATE & LYLE: INGR.N Ingredion prévoit d'annoncer dès lundi un accord visant à acquérir Tate & Lyle TATE.L , a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. * REVOLUT: Revolut prévoit de vendre au moins 750 millions de dollars d'actions lors d'une vente secondaire qui devrait débuter la semaine prochaine, a rapporté The Information, citant une source proche des discussions.

* EMPLOI: Le marché de l'emploi britannique s'est rapidement refroidi en mai après que les employeurs ont freiné les embauches en CDI, suite à la guerre au Moyen-Orient qui a accentué les pressions sur les coûts et l'incertitude quant aux perspectives économiques, selon une enquête sectorielle. * SALAIRES: Les accords salariaux conclus par les employeurs britanniques sont restés stables au cours des trois mois précédant avril, malgré une augmentation du salaire minimum dans le pays, selon une enquête.

* PÉTROLE: Les cours du Brent ont bondi de plus de 3 dollars le baril lundi, initialement sous l'effet des nouvelles frappes israéliennes sur le Liban la veille, mais aussi grâce à un regain de dynamisme après que des bruits d'explosions ont été entendus en Iran. * MÉTAUX: Le cuivre à Londres est resté proche de ses plus bas niveaux depuis une semaine, pénalisé par la faiblesse des prix chinois et par les anticipations croissantes selon lesquelles les bons chiffres de l'emploi américain et la hausse des prix du pétrole pourraient pousser la Réserve fédérale à relever ses taux.

* OR: Les cours de l'or ont prolongé leurs pertes, sous l'effet des craintes grandissantes d'une hausse des taux américains après un rapport sur l'emploi solide, tandis que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et attisé les inquiétudes inflationnistes. * FTSE: L'indice britannique FTSE 100 a clôturé en hausse vendredi, allant à contre-courant d'un climat d'aversion au risque sur les autres marchés mondiaux, les investisseurs ayant été rassurés par des données suggérant que les pressions inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient pourraient être moins sévères que redouté.

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