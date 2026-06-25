Bourse britannique : éléments à surveiller le 25 juin

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,3%.

*EASYJET: La compagnie aérienne low-cost easyJet EZJ.L a rejeté une quatrième offre de rachat, revalorisée à 4,93 milliards de livres sterling (6,50 milliards de dollars), émanant de Castlelake, mais a indiqué qu’elle accorderait au repreneur un accès limité à ses informations commerciales.

* BP: BP BP.L a signé un accord de concession avec l’ADNOC et ses partenaires pour développer le projet Bab Gas Cap aux Émirats arabes unis, en prenant une participation de 10%.

* ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS: La société américaine H.B. Fuller

FUL.N va racheter Advanced Medical Solutions Group AMSU.L dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 715 millions de livres sterling (942,1 millions de dollars), dette comprise.

* HALFORDS: Le fournisseur britannique de vélos et de pièces automobiles Halfords HFD.L prévoit pour l’exercice 2027 un bénéfice se situant dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes.

* SPIRE HEALTHCARE: La date limite accordée à Toscafund Asset Management pour présenter une offre publique d’achat formelle sur la société britannique a été reportée au 9 juillet.

* ITV: Sky s’est mis d’accord sur les conditions d’acquisition de la division de diffusion et de streaming d’ITV

ITV.L , ont indiqué deux sources proches du dossier; dans le cadre de cette transaction, ITV acquerra le producteur Love Productions.

* AUTOMOBILE: Une hausse des expéditions vers les États-Unis a entraîné une augmentation de la production automobile britannique en mai,selon les données du secteur.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse pour s’approcher des niveaux observés pour la dernière fois avant le début de la guerre en Iran ; l’aluminium s’est négocié à la baisse , tandis que l’or a accentué ses pertes après avoir franchi à la baisse, la veille, le seuil clé des 4 000 dollars l’once pour la première fois en sept mois.

* FTSE: Les actions londoniennes ont progressé mercredi, l’indice FTSE des valeurs moyennes à vocation nationale mettant fin à une série de quatre jours de baisse, les valeurs immobilières ayant rebondi après le rejet par Segro de l’offre de 16,6 milliards de dollars de la société américaine Prologis.

* EX-DIVS: Experian EXPN.L , International Consolidated Airlines ICAG.L , Metlen Energy & Metals MTLN.L , Lion Finance

BGEO.L seront négociées jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

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