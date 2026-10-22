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Bourse britannique-Éléments à surveiller le 22 octobre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 08:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,5 %.

* LSEG: Le London Stock Exchange Group LSEG.L a annoncé , parallèlement à la publication de ses résultats du troisième trimestre, qu'il allait acquérir la société Octus pour environ 3,54 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités d'analyse de données.

* INTERCONTINENTAL HOTELS: InterContinental Hotels Group

IHG.L a annoncé une croissance de 5,3 % de son chiffre d’affaires par chambre disponible au troisième trimestre, la croissance soutenue aux États-Unis ayant compensé le ralentissement observé en Chine.

* SAINSBURY'S: Sainsbury's SBRY.L , à l'instar du leader du secteur Tesco TSCO.L , a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices annuels après avoir enregistré une hausse de 3,6 % au premier semestre.

* BARCLAYS: Barclays BARC.L a annoncé que son bénéfice du troisième trimestre avait progressé de 12 %, grâce à des revenus stables dans la banque d’investissement et à des coûts stables qui ont permis à la banque d’annoncer un nouveau programme de rachat d’actions d’une valeur de 500 millions de livres sterling.

* PEARSON: Pearson PSON.L a annoncé une croissance plus forte au troisième trimestre, portée par une hausse du chiffre d’affaires de sa division «Assessment & Qualifications», ce qui la met en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a annoncé que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait accordé une autorisation accélérée pour son traitement destiné aux adultes atteints de néphropathie à immunoglobuline A, une maladie rénale rare pouvant entraîner une insuffisance rénale.

* HOME REIT: L’autorité de régulation financière britannique a clôturé son enquête de deux ans sur Home REIT HOMEH.L , bien que l’organisme de surveillance ait indiqué qu’il soutenait l’enquête pénale en cours.

* STHREE: Le cabinet de recrutement britannique SThree

STEMS.L a déclaré que la commission britannique des OPA avait accordé à la société de recrutement américaine Circle8

CIRC.O un délai supplémentaire de 28 jours, jusqu’au 18 novembre, pour décider de faire ou non une offre d’achat sur la société.

MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont rebondi, tandis queceux de l’or et du cuivre ont baissé.

* EX-DIVS: Games Workshop GAW.L et BAE Systems BAES.L se négocieront jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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BARCLAYS
405,575 GBX LSE -0,95%
CIRCLE8 GROUP
0,2838 USD NASDAQ -1,77%
FTSE 100
10 690,36 Pts FTSE Indices -0,32%
GAMES WORKSHOP G
16 095,000 GBX LSE -3,91%
HOME REIT
8,400 GBX LSE +2,44%
INTERCONT HOTELS
161,125 USD LSE -2,76%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
Or
3 993,62 USD Six - Forex 1 0,00%
PEARSON
1 369,250 GBX LSE -0,13%
SAINSBURY
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STHREE
295,250 GBX LSE +0,60%
STHREE
13,303 GBX LSE -95,41%
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