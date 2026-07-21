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Bourse britannique : éléments à surveiller le 21 juillet
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mardi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,6 %.

* THAMES WATER: Un groupe de créanciers de premier rang de Thames Water a déclaré que la société « » poursuivait des discussions actives avec les autorités de régulation et était disposée à apporter les nouveaux capitaux nécessaires au redressement de ce service des eaux en difficulté.

* COMPASS GROUP: Compass Group CPG.L a annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 7,1 % au troisième trimestre, la forte demande en restauration d’entreprise lui ayant permis de compenser la hausse des coûts énergétiques.

* MITIE: Mitie MTO.L a accepté d’être rachetée par son concurrent OCS Group International pour environ 3,1 milliards de livres sterling.

* STHREE: SThree STEMS.L a annoncé une baisse de 75 % de son bénéfice avant impôts semestriel à périmètre constant, pénalisé par la faiblesse persistante du marché de l'emploi sur ses principaux marchés, l'Allemagne et les Pays-Bas.

* IQE: IQE IQE.L a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel après des résultats semestriels supérieurs aux attentes.

* EMPLOI: La croissance annuelle des salaires au Royaume-Uni, hors primes, s’est maintenue à 3,4 % au cours des trois mois clos en mai.

* EMPRUNT: Le gouvernement britannique a emprunté 16 milliards de livres sterling (21,51 milliards de dollars) en juin, soit un tiers de moins qu’au même mois l’année dernière.

* FACTURES D’ÉLECTRICITÉ: Le gouvernement du nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham va réduire les taxes sur les factures d’électricité, a indiqué Downing Street dans un communiqué. * DIAGEO: Le président de Diageo DGE.L , John Manzoni, est à la recherche de nouveaux administrateurs possédant une expérience commerciale dans les secteurs des boissons ou de la distribution de boissons, a rapporté le Financial Times. * LSEG: La Bourse de Londres ( LSEG.L ) a dévoilé son projet de lancer une plateforme de transactions nocturne au cours du premier semestre 2027, rapporte le Financial Times. * IP GROUP: IP Group <introduction en bourse.L> a rejeté à l’unanimité une offre publique d’achat révisée à la hausse de 71,3 pence par action présentée par Railpen. * BT GROUP: Une participation de 167 millions de livres sterling dans le groupe britannique BT Group BT.L a été mise en vente via une procédure de bookbuilding accélérée, a indiqué un teneur de livre.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont baissé en raison des espoirs de médiation entre les États-Unis et l’Iran, l’or a progressé grâce à la demande de valeurs refuges, tandis que le cuivre s’est apprécié en raison de la pénurie d’approvisionnement et des achats chinois.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

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193,700 GBX LSE -1,55%
COMPASS GROUP
31,015 USD LSE -1,85%
DIAGEO
1 557,250 GBX LSE -1,25%
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FULLER SM&TURN -A-
757,000 GBX LSE +2,02%
IP GROUP
64,650 GBX LSE -0,08%
IQE
40,275 GBX LSE +11,57%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
MITIE GROUP
212,800 GBX LSE +40,93%
MONY GRP
206,700 GBX LSE +1,22%
Or
4 072,21 USD Six - Forex 1 +1,64%
STHREE
204,000 GBX LSE -5,12%
STHREE
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WICKES GRP
191,200 GBX LSE +0,21%
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