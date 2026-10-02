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Bourse britannique : éléments à surveiller le 2 octobre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 08:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute de nouveaux éléments)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,3 %.

* CAPITA: La société britannique Capita CPI.L a été frappée par un nouvel examen gouvernemental concernant sa gestion du régime de retraite de la fonction publique, actuellement en difficulté. La société d'externalisation a déclaré vendredi que ses performances restaient en deçà des normes attendues.

* J D WETHERSPOON: La chaîne de pubs britannique J D Wetherspoon JDW.L a annoncé vendredi une hausse de 8,6 % de son chiffre d'affaires à périmètre constant en ce début d'exercice 2027, la canicule ayant attiré davantage de clients dans ses établissements.

* CMA (Royaume-Uni): L’autorité britannique de la concurrence a déclaré vendredi avoir provisoirement conclu que l’acquisition par Nexfibre de l’opérateur de fibre optique Netomnia pourrait réduire considérablement la concurrence dans la fourniture en gros de services haut débit fixes.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L et Daiichi Sankyo

4568.T ont annoncé vendredi avoir conclu un accord de collaboration clinique avec Summit Therapeutics SMMT.O afin de tester leur médicament anticancéreux Datroway en association avec l'ivonescimab de Summit sur plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon et du sein.

* BAE SYSTEMS: BAE Systems BAES.L fait partie des soumissionnaires potentiels qui en sont aux premières étapes de l'étude d'une offre pour Robin Radar Systems.

* HOME REIT: Plus de 800 investisseurs ont intenté un procès contre Home REIT HOMEH.L , alléguant qu’ils avaient été induits en erreur quant à la sécurité de ses revenus locatifs, à sa solidité financière et à son impact social.

* DÉMENCE: L'agence nationale de recherche britannique soutient un plan visant à accélérer les tests de dépistage de la démence grâce à un financement pouvant atteindre 80 millions de livres sterling, afin d'améliorer les taux de diagnostic et de réduire les délais d'attente qui peuvent dépasser un an.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole sont restés globalement stables vendredi; l’or s’est stabilisé mais s’apprêtait tout de même à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive ; quant au cuivre, il a récupéré

une partie des pertes des jours précédents en raison d’inquiétudes liées à l’offre

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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ASTRAZENECA
11 846,000 GBX LSE -1,55%
BAE SYSTEMS
1 926,750 GBX LSE -0,84%
CAPITA PLC
215,500 GBX LSE -4,65%
CUIVRE (COPPER GRADE)
14 335,00 USD LME -1,05%
DAIICHI SANKYO
15,650 EUR Tradegate +1,62%
DAIICHI SANKYO
17,6000 USD OTCBB 0,00%
FTSE 100
10 461,95 Pts FTSE Indices +0,32%
HOME REIT
9,425 GBX LSE -0,79%
J D WETHERSPOON
915,250 GBX LSE +12,58%
Or
4 142,65 USD Six - Forex 1 -0,87%
SUMMIT THERAP
16,7450 USD NASDAQ +0,33%
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