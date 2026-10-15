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Bourse britannique : éléments à surveiller le 15 octobre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 09:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir à un niveau stable jeudi, les contrats à terme

FFIc1 restant globalement inchangés.

* EASYJET: EasyJet EZJ.L a publié le document de projet relatif à son rachat par Apollo APO.N pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, fixant le vote des actionnaires au mois de novembre et réaffirmant son intention de conclure l'opération avant la fin du premier trimestre 2027.

* ANTOFAGASTA: Antofagasta ANTO.L a annoncé une hausse de 7% de sa production de cuivre au troisième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

* TRAVIS PERKINS: Travis Perkins TPK.L a annoncé une baisse de 1,3% de son chiffre d'affaires à périmètre constant au troisième trimestre.

* JUPITER FUND MANAGEMENT: Jupiter Fund Management JUP.L a annoncé une hausse des entrées nettes au troisième trimestre.

* BRITISH LAND: British Land BLND.L a déclaré s’attendre à une forte croissance de son bénéfice intermédiaire et de ses revenus locatifs, portée par la demande pour ses complexes de bureaux et ses parcs commerciaux à Londres.

* DUNELM: Dunelm DNLM.L a enregistré une légère hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, grâce au rebond de la demande de rideaux, de volets et d’ustensiles de cuisine.

* MONDI: Mondi MNDI.L a annoncé avoir décidé d’augmenter les prix de plusieurs qualités de papier au cours du troisième trimestre.

* ÉCONOMIE: L'économie britannique a connu une croissance inattendue en août, selon les données officielles.

* TAUX D'INTÉRÊT: Une future hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre ne devrait pas être interprétée par les investisseurs comme le début d'une longue série de hausses, a déclaré Huw Pill, économiste en chef de la BoE.

* TRANSPORT MARITIME: Le ministre britannique des Finances, John Healey, a appelé les autres pays à renforcer les sanctions à l’encontre du transport maritime lié à la Russie, alors qu’il s’apprêtait à rencontrer ses homologues étrangers lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international à Bangkok.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont baissé , ceux de l'or ont grimpé , tandis que le cuivre a reculé .

* EX-DIVS: Diageo DGE.L , Tesco TSCO.L et Smiths Group

SMIN.L se négocieront jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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CUIVRE (COPPER GRADE)
14 751,00 USD LME +0,07%
DIAGEO
1 761,500 GBX LSE +1,26%
DUNELM GROUP
852,500 GBX LSE +6,43%
EASYJET
684,700 GBX LSE +1,26%
ENTAIN
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ENTAIN
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ENTAIN
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732,300 GBX LSE -10,39%
Or
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SMITHS GROUP
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TESCO
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