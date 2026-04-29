Bourse américaine-Wall Street prolonge ses pertes après la décision de la Fed, les résultats des géants de la tech attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,75 %, S&P 500 -0,31 %, Nasdaq -0,36 %

* La Fed maintient son taux directeur inchangé,

* Les valeurs du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse

(Le point sur les échanges en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a reculé mercredi, la flambée des prix du pétrole attisant les craintes inflationnistes alors que la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés à l'issue de ce qui sera probablement sa dernière réunion de politique monétaire sous la présidence de Jerome Powell.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fléchi après que le communiqué de la Fed a révélé que la décision de maintenir les taux inchangés avait été la plus controversée depuis 1992, dans un contexte d'incertitudes liées à la hausse des prix de l'énergie due aux troubles au Moyen-Orient.

Les cours du brut CLc1 ont bondi après que la Maison Blanche a confirmé les informations selon lesquelles le président américain Donald Trump avait demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé des ports iraniens, ce qui laisse présager des pressions persistantes sur l'offre en raison de la restriction du trafic dans le détroit crucial d'Ormuz.

“Aujourd'hui, les prix du pétrole dictent en grande partie l'évolution du marché, car il ne semble pas qu'une résolution rapide de la fermeture du détroit d'Ormuz soit en vue”, a déclaréSam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

Un responsable de la Maison Blanche a indiqué que Donald Trump avait rencontré des dirigeants de Chevron CVX.N et d'autres entreprises énergétiques pour discuter des mesures possibles visant à apaiser les marchés pétroliers au cas où un blocus prolongé des ports iraniens se poursuivrait pendant des mois.

La hausse des prix de l'énergie a ravivé les craintes d'une inflation généralisée, alors même que la Réserve fédérale a conclu ce qui est probablement sa dernière réunion de politique monétaire de l'ère Powell en laissant son taux directeur inchangé, comme prévu.

Par ailleurs, les investisseurs se sont préparés à la publication, après la clôture, de quatre rapports de résultats très attendus de quatre des sociétés composant le groupe des “Magnificent Seven”, ces méga-capitalisations liées à l'intelligence artificielle: Amazon AMZN.O , Alphabet

GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O .

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,5 %, après avoir gagné 43,8 % depuis le début de l'année.

“La vraie question n'est pas seulement de savoir si elles atteindront ces estimations, mais si les prévisions qu'elles pourront fournir continueront d'être encourageantes pour ces entreprises et pour l'IA en particulier”, a ajouté M. Stovall.

Sur le plan économique, les nouvelles commandes de biens d'équipement de base , considérées comme un baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont bondi de 3,3 % en mars, soit la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2020.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 369,09 points, soit 0,75 %, à 48.772,84, le S&P 500 .SPX a perdu 21,78 points, soit 0,31 %, à 7.117,02 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 89,82 points, soit 0,36 %, à 24.574,33.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY , bénéficiant de la flambée des prix du brut, ont mené la hausse. Les matériaux .SPLRCM et la santé

.SPXHC ont enregistré les plus fortes baisses.

Robinhood Markets HOOD.O a chuté de 14,5 % après que la société de courtage en ligne a manqué les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre.

Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre de Seagate Technology STX.O . Seagate a bondi de 10,1 %, tandis que ses concurrents SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O ont gagné respectivement entre 7,1 % et 7,4 %.

Starbucks SBUX.O a progressé de 9,1 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels . Visa V.N a bondi de 9 % après que la société de traitement des paiements a revu à la hausse ses prévisions concernant ses bénéfices annuels.

NXP Semiconductors NXPI.O a bondi de 26,6 % après avoir annoncé que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et ses prévisions de chiffre d'affaires étaient supérieurs aux estimations de Wall Street. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,62 pour 1. On a enregistré 154 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 1.277 titres ont progressé et 3.461 ont reculé, les titres en baisse surpassant les titres en hausse dans un rapport de 2,71 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 23 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux plus hauts et 113 nouveaux plus bas.