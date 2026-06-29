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Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

29 juin - ** Le S&P 500 .SPX met fin à deux semaines de hausse consécutives et recule de 2 % dans un contexte de séance tumultueuse marquée par les inquiétudes liées à l'IA .N

** L'indice Dow .DJI affiche une légère hausse de 0,6 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, s'effondre de 4,6 % ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR atteint son plus bas niveau depuis début mai, terminant autour de 4,37 % alors que les cours du pétrole reculent et que les chiffres de l’inflation s’avèrent moins élevés que prévu US/

** Au final, une minorité de secteurs a connu un réveil brutal; les services de communication, la technologie et la consommation discrétionnaire ont été secoués, tandis que les valeurs à dividendes et le secteur de la santé suscitent l’espoir ** Le secteur des services de communication .SPLRCL plonge de 6,2 %. Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , va remplacer Verizon VZ.N dans l’indice Dow Jones, et un rapport indique que deux chercheurs de premier plan chez Google prévoient de partir pour rejoindre la start-up d’IA Anthropic. L’action GOOGL subit une perte hebdomadaire de plus de 8 % ** Le secteur technologique .SPLRCT recule de 5,4 %. Mardi, les semi-conducteurs et les méga-caps ont chuté en raison des craintes liées à une hausse des taux de la Fed et du coût élevé des emprunts pour le développement de l’IA Jeudi, le titre Micron MU.O s'envole après la publication de prévisions optimistes et l'annonce d'un engagement de 22 milliards de dollars de la part de ses clients pour s'assurer l'approvisionnement en puces mémoire Qualcomm QCOM.O bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes de puces pour centres de données s’élevant à 15 milliards de dollars d’ici 2029 Mais d’un autre côté, Apple AAPL.O vacille alors que la flambée des coûts des puces mémoire fait grimper les prix des MacBook et des iPad Vendredi, le fabricant de puces Onsemi ON.O a vu son cours plonger après l’annonce d’une opération de 7 milliards de dollars , entièrement en actions, visant à racheter Synaptics SYNA.O

Les valeurs du secteur des puces électroniques reculent alors que la vague de ventes dans le secteur technologique s’intensifie; une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à 2027 pèse sur le marché

L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 8 % ** Le secteur financier .SPSY progresse de 0,5 %. JPMorgan

JPM.N s’envole alors que la planification de la succession laisse entrevoir que Jamie Dimon resterait directeur général pendant plusieurs années encore En revanche, les géants de la banque d’investissement Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N reculent après la publication d’un rapport indiquant qu’OpenAI pencherait pour une introduction en bourse en 2027 ** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 0,5 %. Ce secteur surperforme , porté par l’intelligence artificielle FedEx FDX.N recule dans un premier temps sous la pression sur ses marges , tandis que l’optimisme des analystes de Wall Street persiste ** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 7,9 %. La société de sciences de la vie Bio-Techne Corp TECH.O s’envole grâce à un rachat de 11,3 milliards de dollars par l’allemand Merck KGaA MRCG.DE Les actions de Moderna MRNA.O s’envolent; certains analystes revoient leurs objectifs de cours à la hausse après que la société a présenté son portefeuille de médicaments lors d’une journée dédiée aux investisseurs ** Dans le même temps, UBS met en garde contre un « taper tantrum » des dépenses d’investissement dans l’IA alors que les actions du « Mag 7 » reculent

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
337,3900 USD NASDAQ -1,84%
APPLE
283,7800 USD NASDAQ +3,14%
BIO-TECHNE
71,0000 USD NASDAQ +0,42%
DJ TRANSPORT
21 825,83 Pts Index Ex -0,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 876,11 Pts Index Ex -0,09%
FEDEX
318,240 USD NYSE -3,46%
GOLDMAN SACHS GR
1 018,730 USD NYSE -4,47%
JPMORGAN CHASE
327,740 USD NYSE -2,29%
MERCK
146,150 EUR XETRA +0,34%
MICRON TECHNOLOGY
1 132,3300 USD NASDAQ -6,69%
MODERNA
67,2700 USD NASDAQ +12,59%
MORGAN STANLEY
211,960 USD NYSE -4,19%
NASDAQ Composite
25 297,62 Pts Index Ex -0,24%
ON SEMICONDUCTOR
90,6500 USD NASDAQ -23,66%
QUALCOMM
189,3900 USD NASDAQ -7,57%
S&P 500 INDEX
7 354,02 Pts CBOE -0,05%
SYNAPTICS
121,0000 USD NASDAQ -3,68%
USA BENCHMARK 10A
4,424 Rates -0,02%
VERIZON COMM
46,510 USD NYSE +0,96%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 12:01:33.

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