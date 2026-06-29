Avec un contrat historique dans l'eau à Oman, Suez confirme son retour à l'international

Le géant français des services à l'environnement Suez a remporté un contrat de gestion de l'eau de deux milliards d'euros sur 15 ans à Oman ( AFP / Ludovic MARIN )

Le géant français des services à l'environnement Suez a remporté un des plus gros contrats de son histoire à Oman, dans la gestion de l'eau, confirmant ainsi son retour à l'international, un an après l'arrivée aux manettes de son directeur général, Xavier Girre.

Le groupe a annoncé lundi un contrat de deux milliards d'euros sur 15 ans dans le sultanat.

Ce contrat, qui couvre la gestion et la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Mascate et des gouvernorats de Sharqiyah Nord et Sharqiyah Sud, figure "dans le top 3 de l'histoire de Suez", a déclaré le directeur général du groupe, Xavier Girre, lors d'un entretien à l'AFP.

Un an après son arrivée aux commandes de Suez, Xavier Girre se réjouit d'un contrat qui "marque véritablement une nouvelle étape" dans le développement du groupe dans la région.

Il s'inscrit dans la feuille de route qu'il a donnée à ses équipes, fixant comme priorités le développement du groupe à l'international et dans des activités à forte marge comme les déchets dangereux.

Pour le contrat à Oman, "c'est le savoir-faire de Suez finalement qui a fait la différence et la connaissance du pays", a déclaré à l'AFP José Cheurlin, responsable pour Suez de la région Moyen-Orient/Asie centrale, qui précise que le groupe travaille sur ce contrat "depuis 2017".

"Notre ambition, c'est véritablement d'accélérer notre développement à l'international", où le groupe est "plus que de retour", a souligné Xavier Girre.

Il a rappelé que Suez a signé ces derniers mois plusieurs contrats en dehors de l'UE, notamment un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays pour pour un montant de 456 millions d'euros sur 25 ans.

Alors que Suez, dont les actifs à l'étranger ont été réduits en 2022 par une OPA du rival Veolia, réalise 56% de son activité en France, et 44% à l'international, M. Girre prédit une répartition de l'activité "nettement différente de ce qu'elle est aujourd'hui" et ce par une augmentation de l'activité à l'extérieur de l'Hexagone et non une réduction de l'activité en France.

Une population en forte croissance

Signé à l'occasion de la visite d'État en France du sultan d'Oman Haitham bin Tarik, auprès de la société nationale publique omanaise, NAMA Water Services, qui opérait jusqu'ici en direct, le contrat "couvre la gestion et la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement pour 2,3 millions d'habitants, soit 43% de la population du Sultanat d'Oman", a précisé Suez.

Suez est déjà fortement implanté au Moyen-Orient, notamment à Oman, en Arabie saoudite, au Qatar et aux émirats, mais ce contrat est le plus important du groupe dans la région.

Dans un pays marqué par "la raréfaction de la ressource", Suez aura la charge d'exploiter et de maintenir "240 puits et 10.700 km de canalisations pour distribuer 470.000 mètres cube d'eau potable par jour", précise le groupe.

Le contrat comprend également "la modernisation de 4 usines de dessalement" d'eau de mer pour approvisionner une population qui croît de 2% par an, souligne le groupe.

En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées, ce sont 22 stations d’épuration qui seront placées sous la responsabilité de Suez, qui devra également assurer la réutilisation d'eaux usées traitées.

Ce "contrat de performance" comprend "33 indicateurs clés" sur la durabilité et la qualité du service, indique Suez, qui précise que sa rémunération "sera conditionnée par l'atteinte de ces objectifs".

Parmi les chantiers de taille qu'il devra mettre en oeuvre, une réduction drastique des fuites, "de 34% à 11%" d'ici 2040 ou la "garantie d'une alimentation en eau 24 heures sur 24".

Si "24 experts internationaux" de Suez seront mobilisés, 100 experts locaux seront également à pied d'oeuvre dans un partenariat avec les deux partenaires omanais, la National Trading company et National Energy center, co-signataires du contrat, a précisé Xavier Girre, qui souligne qu'à terme, "plus de 83% des effectifs seront omanais".