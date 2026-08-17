 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 12:01
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

17 août - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la troisième semaine consécutive, gagnant 0,4%, alors que le secteur de l'IA éclipse l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran .N

** L'indice Dow Jones .DJI recule de 0,6%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse légèrement de 0,1% ** En effet, fort de nouveaux records , le S&P 500 affiche une semaine positive ** Et la cassure du fanion du Nasdaq remet les plus hauts historiques à l'ordre du jour

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR remonte vers les 4,69% US/

** La grande majorité des secteurs progresse: l’énergie s’envole, tandis que la consommation discrétionnaire s’effondre ** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 7,3%. Le secteur progresse grâce à la hausse du brut liée aux incertitudes autour du détroit d’Ormuz, et enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre 2022 O/R ** Le secteur financier .SPSY progresse de 0,9%. Nvidia

NVDA.O a annoncé avoir conclu un partenariat avec Apollo APO.N , BlackRock BLK.N , Blackstone BX.N , Brookfield

BAM.N , Goldman Sachs GS.N et KKR KKR.N afin de lever 500 milliards de dollars pour le développement de l’IA, ce qui a propulsé les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ** Le secteur technologique .SPLRCT affiche une hausse de 0,2%. Le fabricant de supports de stockage Sandisk SNDK.O s'envole de 35% sur la semaine, ses dirigeants vantant la croissance et le carnet de commandes, encouragés par une forte demande dans un contexte d'expansion rapide des infrastructures d'IA Le fabricant de serveurs d’IA Super Micro SMCI.O s’envole après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel optimistes , grâce à l’adoption croissante par les centres de données Intel INTC.O a d’abord reculé après l’annonce d’une vente d’actions portée à 20 milliards de dollars pour financer son activité de fabrication de puces en sous-traitance, avant de se redresser et de terminer la semaine en légère hausse

L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,5% Le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O recule malgré des prévisions de chiffre d’affaires optimistes pour 2027, les attentes étant élevées pour les entreprises liées à l’IA De même, le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O recule, ses perspectives solides n’ayant pas réussi à convaincre face aux espoirs démesurés des investisseurs ** Le secteur des matériaux .SPLRCM recule de 0,9%. Cela dit, tout ce qui brille est à nouveau en hausse. L’or au comptant XAU= progresse de 0,7% sur la semaine, tandis que l’indice PHLX Or/Argent .XAU gagne 0,5% ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD recule de 2%. Tapestry TPR.N s’effondre en raison de prévisions de chiffre d’affaires en baisse sur fond de faiblesse de Kate Spade ** Parallèlement, les investisseurs adoptant une attitude attentiste se font de plus en plus nombreux alors que l’optimisme s’atténue — AAII. Et, de l’Iran à Anthropic: ce que les marchés prédictifs intègrent dans leurs cours

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
134,520 USD NYSE -4,42%
APPLIED MATERIALS
535,3100 USD NASDAQ +5,55%
BLACKROCK
1 147,580 USD NYSE -2,25%
BLACKSTONE
140,595 USD NYSE -2,33%
CISCO SYSTEMS
112,9000 USD NASDAQ +1,09%
DJ TRANSPORT
21 844,43 Pts Index Ex +0,24%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 459,78 Pts Index Ex -0,51%
GOLDMAN SACHS GR
1 051,060 USD NYSE +1,13%
INTEL
103,4900 USD NASDAQ +0,97%
KKR & CO
108,850 USD NYSE -4,52%
NASDAQ Composite
26 644,91 Pts Index Ex -0,32%
NVIDIA
225,0100 USD NASDAQ -0,07%
Or
4 391,43 USD Six - Forex 1 -0,58%
S&P 500 INDEX
7 745,06 Pts CBOE -0,52%
SANDISK
1 786,8500 USD NASDAQ +8,88%
SUPER MICRO
38,2800 USD NASDAQ -3,92%
TAPESTRY
129,000 USD NYSE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,751 Rates +0,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 12:01:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1182 +24,42%
HAFFNER ENERGY
0,712 -1,25%
CAC 40
8 530,75 -0,57%
ATON
0,0164 -3,53%
Pétrole Brent
90,96 -0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank