Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

17 août - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la troisième semaine consécutive, gagnant 0,4%, alors que le secteur de l'IA éclipse l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran .N

** L'indice Dow Jones .DJI recule de 0,6%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse légèrement de 0,1% ** En effet, fort de nouveaux records , le S&P 500 affiche une semaine positive ** Et la cassure du fanion du Nasdaq remet les plus hauts historiques à l'ordre du jour

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR remonte vers les 4,69% US/

** La grande majorité des secteurs progresse: l’énergie s’envole, tandis que la consommation discrétionnaire s’effondre ** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 7,3%. Le secteur progresse grâce à la hausse du brut liée aux incertitudes autour du détroit d’Ormuz, et enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre 2022 O/R ** Le secteur financier .SPSY progresse de 0,9%. Nvidia

NVDA.O a annoncé avoir conclu un partenariat avec Apollo APO.N , BlackRock BLK.N , Blackstone BX.N , Brookfield

BAM.N , Goldman Sachs GS.N et KKR KKR.N afin de lever 500 milliards de dollars pour le développement de l’IA, ce qui a propulsé les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ** Le secteur technologique .SPLRCT affiche une hausse de 0,2%. Le fabricant de supports de stockage Sandisk SNDK.O s'envole de 35% sur la semaine, ses dirigeants vantant la croissance et le carnet de commandes, encouragés par une forte demande dans un contexte d'expansion rapide des infrastructures d'IA Le fabricant de serveurs d’IA Super Micro SMCI.O s’envole après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel optimistes , grâce à l’adoption croissante par les centres de données Intel INTC.O a d’abord reculé après l’annonce d’une vente d’actions portée à 20 milliards de dollars pour financer son activité de fabrication de puces en sous-traitance, avant de se redresser et de terminer la semaine en légère hausse

L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,5% Le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O recule malgré des prévisions de chiffre d’affaires optimistes pour 2027, les attentes étant élevées pour les entreprises liées à l’IA De même, le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O recule, ses perspectives solides n’ayant pas réussi à convaincre face aux espoirs démesurés des investisseurs ** Le secteur des matériaux .SPLRCM recule de 0,9%. Cela dit, tout ce qui brille est à nouveau en hausse. L’or au comptant XAU= progresse de 0,7% sur la semaine, tandis que l’indice PHLX Or/Argent .XAU gagne 0,5% ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD recule de 2%. Tapestry TPR.N s’effondre en raison de prévisions de chiffre d’affaires en baisse sur fond de faiblesse de Kate Spade ** Parallèlement, les investisseurs adoptant une attitude attentiste se font de plus en plus nombreux alors que l’optimisme s’atténue — AAII. Et, de l’Iran à Anthropic: ce que les marchés prédictifs intègrent dans leurs cours

** Performance du SPX depuis le début de l’année: