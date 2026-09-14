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Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

14 septembre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule de 0,8 % alors que les investisseurs sont confrontés à la flambée des prix du pétrole et aux craintes d'inflation .N

** L' .DJI du Dow Jones recule de 1,6 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, cède 0,7 %

** La compression de la volatilité du S&P 500 laisse toujours entrevoir une évolution plus marquée à venir

** Tout cela alors que la course aux facteurs se résume désormais à deux prétendants

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'envole après l'annonce d'un rachat accru d'obligations du Trésor qui a déçu certains investisseurs, puis flirte avec le seuil des 5 % après que les données de l'IPC ont alimenté les paris sur une hausse des taux, pour terminer autour de 4,97 % US/

Le rendement de référence des bons du Trésor à la croisée des chemins : cassure ou retournement?

** La plupart des secteurs enregistrent des pertes importantes: le secteur de la santé et les valeurs sensibles aux taux d'intérêt sont malmenés, tandis que les services de communication et l'énergie se redressent

** Le secteur de la santé .SPXHC cède 3,6 %. Cooper Companies COO.O s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une faible demande de lentilles de contact

Amgen AMGN.O recule après l'échec du médicament contre le cholestérol de Novartis NOVN.S dans le cadre d'une étude très attendue

** Le secteur technologique .SPLRCT recule de 0,2 %. Qualcomm QCOM.O bondit après la conclusion d'un accord avec Amazon AMZN.O pour développer des puces IA sur mesure destinées aux centres de données

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,8 %

Apple AAPL.O recule légèrement mercredi après que la société a dévoilé son premier iPhone pliable sous la direction de son nouveau directeur général John Ternus , mais l’action termine la semaine en hausse d’environ 4 %

Oracle ORCL.N s'est initialement apprécié vendredi après avoir dépassé les estimations de Wall Street , la demande en IA apaisant les craintes liées à la consommation de trésorerie, même si le titre a finalement terminé dans le rouge

** Les services de communication .SPLRCL progressent de 1,1 %. Meta META.O , propriétaire de Facebook et Instagram, s’apprécie après le lancement de l’agent IA Muse

** Le secteur de l’énergie .SPNY progresse de 2 %. Le secteur s’envole alors que les cours du pétrole dépassent les 100 dollars le baril dans un contexte d’intensification du conflit au Moyen-Orient O/R

** Parallèlement, les investisseurs particuliers se montrent de plus en plus pessimistes alors que l’économie et l’inflation dominent l’actualité

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Valeurs associées

AMAZON.COM
256,7800 USD NASDAQ +1,94%
AMGEN
377,3500 USD NASDAQ -1,34%
APPLE
332,2700 USD NASDAQ +1,75%
COOPER CO
53,9100 USD NASDAQ -0,48%
DJ TRANSPORT
20 628,27 Pts Index Ex +0,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 573,29 Pts Index Ex +0,98%
META PLATFORMS
648,0300 USD NASDAQ +0,57%
NASDAQ Composite
26 333,04 Pts Index Ex +0,96%
NOVARTIS
115,040 CHF Swiss EBS Stocks +2,68%
ORACLE
150,150 USD NYSE -1,97%
QUALCOMM
181,9700 USD NASDAQ +2,88%
S&P 500 INDEX
7 656,98 Pts CBOE +0,86%
USA BENCHMARK 10A
5,020 Rates +0,55%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 12:00:44.

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