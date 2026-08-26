Boston Scientific victime d'une cyberattaque : ses activités mondiales sont perturbées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action) par Sahil Pandey

Boston Scientific BSX.N a déclaré mercredi qu'un incident de cybersécurité avait perturbé ses opérations mondiales, notamment certains systèmes d'information utilisés pour traiter et expédier les commandes des clients.

Le fabricant de dispositifs médicaux a indiqué avoir détecté l'incident le 25 août et avoir activé ses procédures d'intervention, en collaboration avec des spécialistes tiers en cybersécurité afin d'enquêter et de contenir la menace. Le cours de l'action de la société a chuté d'environ 4 % en début de séance.

* Cet incident est le dernier d’une série de cyberattaques qui ont frappé le secteur de la santé ; parmi les entreprises récemment touchées figurent les fabricants de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N , Stryker

SYK.N et Medtronic MDT.N , l’assureur santé Clover Health

CLOV.O , le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO et le fournisseur d’équipements d’administration de médicaments West Pharmaceutical Services WST.N .

* Selon Boston Scientific, cette attaque devrait continuer à affecter certaines parties de ses activités pendant que les efforts de rétablissement sont en cours.

* Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI, a indiqué que l’incident de cybersécurité survenu chez Stryker en début d’année avait pris environ trois semaines à résoudre et que, en supposant un délai de rétablissement similaire, Boston Scientific pourrait subir un impact d’environ 600 à 700 points de base sur son chiffre d’affaires du troisième trimestre.

* Boston Scientific a précisé qu’elle n’avait pas encore déterminé si l’incident était raisonnablement susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités.

* Une enquête est en cours, mais l’ampleur et la nature exactes de l’incident n’ont pas encore été déterminées, a précisé la société.