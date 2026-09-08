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Boston Scientific renonce à ses prévisions après une cyberattaque
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:02
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Usine Boston Scientific, à Galway

Usine Boston Scientific, à Galway

Boston Scientific a indiqué mardi que ‌ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre ​et l’ensemble de l’exercice 2026 étaient désormais hors d'atteintes, un incident de cybersécurité cet été ayant perturbé les opérations mondiales du fabricant de dispositifs médicaux.

Une activité non autorisée ​sur certains de ses systèmes informatiques, détectée pour la première fois le 25 août, a provoqué une panne ​de réseau et a entravé l'accès aux ⁠systèmes d'exploitation, perturbant ainsi la production ainsi que le traitement et l'expédition des ‌commandes des clients, a déclaré le groupe.

Boston Scientific avait déclaré en juillet tabler sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 3,28 ​et 3,32 dollars (entre 2,82 et ‌2,86 euros) par action, et anticipait une croissance de son ⁠chiffre d’affaires net annuel comprise entre 5,5% et 6,5% sur une base déclarée.

Pour le troisième trimestre, la société tablait sur un bénéfice ajusté compris entre 80 et ⁠82 centimes de dollar ‌par action.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué avoir progressé dans ⁠la remise en état des systèmes affectés, les principaux centres de distribution traitant ‌et expédiant désormais les commandes à des niveaux normaux, voire supérieurs.

Les ⁠installations de stérilisation sont opérationnelles et la production a repris ⁠dans la plupart de ‌ses sites à travers le monde, est-il précisé.

Boston Scientific a déclaré s’attendre à récupérer ​une partie du chiffre d’affaires perdu à ‌mesure de la reprise de ses activités, mais a souligné que l’impact financier total de l’incident restait ​pour le moment incertain.

Boston Scientific prévoit de faire le point sur l’impact opérationnel et financier de cet incident lors de la publication de ses résultats ⁠du troisième trimestre, le 28 octobre.

Avant la cloche à Wall Street, le titre du groupe reculait d'environ 2,1%.

Plusieurs entreprises du secteur de la santé ont récemment été ciblée par des cyberattaques, dont Abbott Laboratories, Stryker et Medtronic, l’assureur santé Clover Health et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk.

(Rédigé par Siddhi Mahatole à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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