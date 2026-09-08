Boston Scientific renonce à ses prévisions après une cyberattaque

Usine Boston Scientific, à Galway
Boston Scientific a indiqué mardi que ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2026 étaient désormais hors d'atteintes, un incident de cybersécurité cet été ayant perturbé les opérations mondiales du fabricant de dispositifs médicaux.
Une activité non autorisée sur certains de ses systèmes informatiques, détectée pour la première fois le 25 août, a provoqué une panne de réseau et a entravé l'accès aux systèmes d'exploitation, perturbant ainsi la production ainsi que le traitement et l'expédition des commandes des clients, a déclaré le groupe.
Boston Scientific avait déclaré en juillet tabler sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 3,28 et 3,32 dollars (entre 2,82 et 2,86 euros) par action, et anticipait une croissance de son chiffre d’affaires net annuel comprise entre 5,5% et 6,5% sur une base déclarée.
Pour le troisième trimestre, la société tablait sur un bénéfice ajusté compris entre 80 et 82 centimes de dollar par action.
Dans un communiqué, le groupe a indiqué avoir progressé dans la remise en état des systèmes affectés, les principaux centres de distribution traitant et expédiant désormais les commandes à des niveaux normaux, voire supérieurs.
Les installations de stérilisation sont opérationnelles et la production a repris dans la plupart de ses sites à travers le monde, est-il précisé.
Boston Scientific a déclaré s’attendre à récupérer une partie du chiffre d’affaires perdu à mesure de la reprise de ses activités, mais a souligné que l’impact financier total de l’incident restait pour le moment incertain.
Boston Scientific prévoit de faire le point sur l’impact opérationnel et financier de cet incident lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 28 octobre.
Avant la cloche à Wall Street, le titre du groupe reculait d'environ 2,1%.
Plusieurs entreprises du secteur de la santé ont récemment été ciblée par des cyberattaques, dont Abbott Laboratories, Stryker et Medtronic, l’assureur santé Clover Health et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk.
(Rédigé par Siddhi Mahatole à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer