Boston Scientific renforce son portefeuille de traitements de la douleur chronique avec l'acquisition de Nalu

Le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N a déclaré vendredi qu'il achèterait le reste du capital de la société privée Nalu Medical pour environ 533 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements de la douleur chronique.

L'accord donne à Boston Scientific l'accès au dispositif de neurostimulation de Nalu, conçu pour apporter un soulagement ciblé aux adultes souffrant de douleurs chroniques, par le biais d'une thérapie électrique de soulagement de la douleur appelée stimulation des nerfs périphériques (PNS).

La société de technologie médicale a procédé à une série d'acquisitions cette année, y compris un paiement initial de 443 millions de dollars en janvier pour la participation restante dans le fabricant d'appareils cardiovasculaires Bolt Medical.

Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'accord avec Nalu s'alignait bien sur le portefeuille de neuromodulation de Boston et a noté qu'il s'attendait à ce que l'entreprise reste concentrée sur les acquisitions, les fusions et acquisitions demeurant sa principale priorité en matière d'allocation de capital.

Les autres thérapies de modulation de la douleur de Boston comprennent des systèmes de stimulation de la moelle épinière et des dispositifs d'ablation par radiofréquence et d'ablation du nerf basivertébral.

La thérapie de Nalu utilise de légères impulsions électriques pour interrompre les signaux de la douleur avant qu'ils n'atteignent le cerveau et comprend un générateur d'impulsions implantable miniaturisé et sans batterie, alimenté sans fil par un petit disque thérapeutique porté à l'extérieur et contrôlé par une application pour smartphone.

L'appareil a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la PNS en 2019, et pour la stimulation de la moelle épinière (SCS), une autre thérapie de gestion de la douleur, en 2020.

Selon M. Singh de RBC, les experts ont noté que le système de Nalu est plus robuste pour la SNP que d'autres offres sur le marché, et ils considèrent qu'il y a de fortes chances de gagner des parts dans ce domaine, tout en étant plus discrets du côté de la SCS, pour laquelle Boston propose déjà son offre.

Les actions de Boston Scientific, qui est un investisseur stratégique dans Nalu, basé en Californie, depuis 2017, ont augmenté d'environ 1% dans les premiers échanges.

Boston a déclaré que l'accord devrait être immatériel pour son bénéfice ajusté en 2026, mais légèrement relutif en 2027, et de plus en plus bénéfique par la suite.